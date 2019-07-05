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ICTV / Ранок / Екзотичні фрукти в Таїланді: які вони на смак / 05.07.2019 17:05
05.07.2019 17:05
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Екзотичні фрукти в Таїланді: які вони на смак

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Таїланд – райське королівство на іншому краю світу. Щороку Таїланд приймає близько 40 мільйонів туристів. Чи справді Таїланд такий, як його рекламують, поїхала дізнаватись журналістка Ранку у Великому Місті Вероніка Давиденко.

Що подивитись у Таїланді?

Таємничий або Райський Сад Будди

Це парк, який розташований на вершині Самуї. Там знаходиться храм – музей місцевої релігії. Там молитися вас не змусять. Лише гуляти і насолоджуватися. Водоспад, стрімка гірська річка, свіже повітря.

Квиток у сад коштує 80 бат, а це приблизно 67 гривень.

Навколо саду все у деревах дуріану. А дуріан – це той самий фрукт із огидним запахом, але, як кажуть, райським смаком.

Насправді ж дуріан пахне цибулею і ананасом. Якшо у вашої бабусі є погріб, у якому лежить не перший день цибуля – можете їсти, і не мріяти про дуріан.

Острів Панган

Панган – острів у Сіамській затоці, одне з улюблених місць туристів. Там довжелезні пляжі з білим піском, прибережні ресторанчики та краєвиди, від яких перехоплює подих.

Також по темі: Що подивитися в Таїланді? Найпопулярніші місця

На цей острів можна дістатися лише по воді. Готель у Пангані можна знайти на будь-який гаманець.

Фрукти в Таїланді

Манго в Тайланді, як яблука в Україні. Вони там скрізь. Ціна на них однакова – 60 тайських бат за кілограм, а це 50 гривень.

А ще там продають грони рамбутанів. Фрукт, схожий на кольорового їжака, а на смак, як українська слива.

Окрім цього на прилавках лежать гори дуріанів, ананасів, динь та інших фруктів. Диня, до речі, майже не відрізняється від нашої, тільки дуже біла і зовсім не пахне.

Більше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок у Таїланді.

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Теги: Вероніка Давиденко, Таїланд
05.07.2019 17:05
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