Місячний календар краси на липень 2019

Календар краси на липень допоможе кожній красуні визначитися, у які дні найкраще стригтися, фарбувати волосся, робити манікюр та педикюр. Ранок у Великому Місті підготував для тебе новий перелік вдалих дат. Орієнтуйся по них і роби процедури краси лише у сприятливі дні.

Календар краси на липень 2019

4 липня: хочеш кардинально змінити імідж? Тоді дій. Цей день найкраще підходить для походів у салон краси. Радимо тобі зробити стрижку Каскад або мелірування волосся – це принесе фінансову вдачу.

І обов’язково попіклуйся про стан своїх нігтиків, наприклад, зроби манікюр або педикюр із новим дизайном.

5 липня: якщо підстрижеш волосся в цей день – очікуй приємних подій. Зміна кольору волосся додасть тобі неабиякої впевненості та приплив енергій на нові звершення.

Хочеш позбутися ворогів? Тоді підстрижи нігті. А ще це вдалий день, щоб продумати програму для схуднення. Якщо вона тобі потрібна, звичайно.

6 липня: стрижка, зроблена в цей день, поліпшить загальне самопочуття. Ти відразу відчуєш легкість і приплив нових сил. А ще 6 липня – вдалий день, щоб пофарбувати волосся в каштановий колір.

Варто подумати і про нігті. Якщо наростити їх у цей день, то вони довгий час будуть добре триматися.

Але процедури по догляду за обличчям варто відкласти на пізніше. Адже будь-які експерименти можуть викликати алергічну реакцію або почервоніння.

7-8 липня: стрижка волосся зробить його шовковистим та слухняним. Ці дні добре підходять для зміни кольору волосся. Це дозволить тобі виглядати більш ефектною і привернути увагу протилежної статі.

І чому б не зробити експеримент з нігтями? Наприклад, нехай майстер придумає новий дизайн, щось більш оригінальне. Що ж стосується догляду за обличчям, то косметичні процедури варто відкласти на пізніше. Не надто вдалий час.

9 липня: і ось прийшов час робити маску для обличчя. Наприклад, зволожувальну. А якщо ще й волосся підстрижеш, то воно стане більш густим. А от на манікюр краще не ходити, адже це може стати причиною проблем в коханні.

10 липня: це нейтральний день для стрижок, обирати лише тобі: стригти чи ні. Якщо надумаєш відстригти посічені кінчики, то це принесе тобі неабияку легкість та радість. До того ж, зовнішні оновлення – це завжди добре. 10 липня – вдалий день, щоб фарбувати волосся в темні тони.

І мусимо тебе попередити: якщо не хочеш набрати лишньої ваги, тоді не підстригай нігті в цей день.

11-12 липня: ці дні несприятливі для проведення різних косметичних процедур. Стрижку краще відкласти на пізніше. Єдине що, можеш укріпити нігті, щоб не було проблем із надмірною ламкістю. І потурбуйся про здоров’я. Почни їсти здорову їжу та пий достатньо чистої води.

13 липня: сприятливий день для стрижки. Це приверне вдачу та фінансовий достаток. Вдалий час, щоб зробити педикюр. Не забувай, що тіло повинно відпочивати, тому запишись на масаж, цей день добре для цього підходить.

14 липня: нова стрижка додасть тобі впевненості в собі. Сприятливий час, щоб потурбуватися про тіло та волосся. Скористайся очищуваольним скрабом для тіла, це додасть тобі відчуття свіжості та покращить кровообіг. А на волосся зроби зволожувальну маску. Літом воно ох як цього потребує.

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15-16 липня: не варто в ці день фарбувати волосся, адже це може принести тобі неприємності на роботі. Хочеш змін? Тоді трішки підстрижи волосся. Це, до речі, позбавить тебе від головних болей та додасть енергії.

А ще сміливо підстригай нігті, це може привести до збільшення фінансових статків або ж швидкого кар’єрного росту.

До того ж, можеш робити різні косметичні процедури для обличчя. Все, щоб ти не зробила в ці дні, добре вплине на стан твоєї шкіри.

17 липня: у цей день не варто проводити експерименти над собою. Просто помий волосся та зроби маску.

18-19 липня: дуже сприятливі дні для догляду за волоссям. А ще вдалий час, аби зробити депіляцію. Після цього волоски будуть відростати повільніше, ніж зазвичай. До того ж, переглянь своє харчування та спробуй почати вести здоровий спосіб життя.

20-21 липня: у ці дні небажано проводити маніпуляції з волоссям. Проте вдалий час для догляду за шкірою та депіляцій.

22, 23 та 24 липня: усі ці дні добре підходять для того, щоб привести своє волосся в порядок. Можеш сходити до перукаря.

Тоді разом із постриженими кінчиками підуть усі турботи. Тобі потрібно бути в гармонії з собою, отож створи її. Можливо, цього разу допоможе розслаблюючий масаж?

25 та 26 липня: зірки говорять, що варто уникати походів до стоматолога в ці дні. Та це дуже хороший час, щоб зайнятися своїм шлунком.

Заведи щоденник харчування. І прослідкуй за тим, чим ти харчуєшся протягом тижня. Так ти швидше зрозумієш, звідки появляється зайва вага, якщо вона є, звичайно.

27 та 28 липня: знайди час на себе. Ці дні добре підходять для проведення депіляції та маніпуляцій з волоссям. А ще сприятливий час, щоб робити антицелюлітні та лікувальні масажі.

29 липня: це останній день у місяці, коли ще можна стригти волосся. До того ж, це вдалий момент для зміни кольору. А от від манікюру та педикюру все ж варто відмовитись, адже це може погіршити стосунки з друзями.

30-31 липня: у ці дні варто відмовитись від стрижки. Разом із волоссям можна відстригти й щастя. Можуть з’явитися проблеми з грішми та в стосунках.

Однак, якщо хочеться зовнішніх експериментів, то перефарбуй волосся. Зірки обіцяють, що завдяки цьому в тебе з’явиться більше шансів привернути увагу протилежної статі. І не забудь зробити маску на обличчя, це якраз той вдалий час.

Піклуйся про себе щодня, стався до свого тіла з любов’ю і пам’ятай, що зовнішню красу, як і внутрішню, треба берегти.

Нагадаємо, раніше ми показували тобі календар стрижок на липень 2019.

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