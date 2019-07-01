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ICTV / Ранок / Календар стрижок на липень 2019 | сприятливі дні / 01.07.2019 11:26
01.07.2019 11:26
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Календар стрижок на липень 2019 | сприятливі дні

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Плануєш підстригти коси? Тоді переглянь календар стрижок на липень 2019 року, який щомісяця дбайливо готує для тебе Ранок у Великому Місті. Дізнайся, у які дні найкраще підстригати волосся, щоб воно краще росло.

Місячний календар стрижок на липень 2019 року

стрижка волосся фото

1 липня: якщо підстрижеш волосся у цей день, то вбережеш себе від хвороб. А якщо вони є, то так ти швидше їх позбудешся.

4 липня: хочеш кардинальних змін? Тоді зроби каскад по всій довжині. Це візуально зробить твоє волосся більш об’ємним.

5 липня: зачіска, зроблена в цей день, додасть тобі нових сил та впевненості, а ще після того очікуй приємних подій.

6 липня: підстрижене волосся в цей день покращить твоє загальне самопочуття.

7 липня: хочеш привести своє волосся до ладу, тоді підстрижи його. Можна лише кінчики. Волосся обіцяє бути слухняним.

9 липня: якщо останнім часом тебе турбує, що волосся стало рідшим, тоді обов’язково підстрижи його саме 9 липня.

Волосся стане густішим, але є один мінус – воно почне повільніше рости.

10 липня: підстрижеш волосся у цей день – отримаєш море задоволення та радості. А ще нова зачіска додасть сил та принесе приємні зміни.

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13 липня: нова зачіска допоможе швидко і вдало укласти ділові угоди.

14 та 16 липня: у ці дні тобі варто зайнятися своїм волоссям. Зроби маску, нову стрижку, і отримаєш потік енергії та приплив нових сил.

19 липня: хороший день, щоб зробити кардинальні зміни у зачісці.

22 та 23 липня: ці дні нейтральні для зовнішніх змін. Можеш спокійно підстригати волосся.

25 та 27 липня: нова зачіска приверне увагу протилежної статі. Усі навколо будуть захоплюватись твоїм волоссям.

29 липня: дуже вдалий день для зовнішніх змін. Не бійся, неодмінно експериментуй з волоссям.

Інші дати, які ти не знайшла у нашому календарі – несприятливі.

Тепер ти знаєш, коли краще стригти волосся в липні. Пам’ятай, волосся любить експерименти, а ми любимо тебе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні коси на літо

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Теги: волосся, Здоров'я, краса
01.07.2019 11:26
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