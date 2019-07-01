Місячний календар на липень 2019: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар на липень 2019 допоможе спланувати справи та уникнути можливих неприємностей. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе сприятливі та несприятливі дні в липні 2019.

Тепер ти точно знатимеш, у який день на тебе чекає вдалий результат, а коли краще просто відпочити.

Сприятливі дні в липні 2019

7 липня – цей день ідеальний для нових знайомств і приємних зустрічей. Заплануй побачення або теплі посиденьки з друзями. Сьогодні можливі несподівані зустрічі з колишніми коханими.

11 липня – ця місячна доба ідеально підходить для саморозвитку і вдосконалення. Почни вивчати нову іноземну мову, запишись на курси кулінарії чи просто почитай книгу. Сьогодні все, що стосується інтелектуальної діяльності, буде дуже вдалим.

22 липня – сьогодні чудовий день для реалізації планів, які ти давно відкладаєш на потім. Час настав! Але не афішуй свої наміри усім навколо, щоб не спугнути удачу.

27 липня – на тебе чекає вдалий день для планування. Тож саме час нарешті написати бізнес-план або список цілей.

Несприятливі дні в липні 2019

2 липня – у цю місячну добу не варто планувати нових починань. Адже все навколо заважатиме реалізації твоїх планів. Уникай підписання договорів та здійснення дорогих покупок.

9 липня – сьогодні на тебе може напасти нудьга і поганий настрій. Аби цього не сталося, постарайся не байдикувати. Краще по максимуму наповни свій день корисними і, в той же час, приємними справами.

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17 липня – тебе весь день переслідуватиме відчуття, що ти чогось не зміг досягти або не встиг зробити. Головна порада – не піддавайся хандрі та не займайтеся самобичуванням. Скоріше за все, вже завтра ці проблеми здаватимуться тобі просто дрібницями.

25 липня – у цю місячну добу можливі сімейні сварки та непорозуміння. Тож сьогодні намагайся будь особливо обережним у своїх висловах і вчинках. Адже стосунки, що будуються роками, можна зіпсувати буквально за одну мить.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на липень 2019.

Аліна Литвиненко

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