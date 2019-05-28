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ICTV / Ранок / Календар стрижок на червень 2019 року: в які дні краще стригти волосся / 28.05.2019 20:30

Календар стрижок на червень 2019 року: в які дні краще стригти волосся

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Коли краще стригтися у червні 2019 року? Ранок у Великому Місті підготував тобі календар стрижок та перший місяць літа.

Нова пора року – нова зачіска! А тепер дивись, коли найкраще підстригати коси, щоб волосся добре росло.

Місячний календар стрижок на червень 2019 року

1 червня: якщо ти хочеш коротку стрижку, то це найкращий час, щоб відтворити бажане на волоссі.

2 червня: після стрижки в цей день, волосся буде відростати дуже швидко. Це найкращий день для тих, хто мріє відростити довгі коси.

3, 4, 5 червня: стижка додасть нових сил.

7 та 12 червня: якщо підстригтись у цей день, то гарантовано покращиться фінансове становище. Але ж ви знаєте, що це не лише від зачіски залежить 🙂

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14 червня: якщо твоє волосся ослабло, то підстрижи його саме 14 червня – це додасть сил твоїй шевелюрі.

16 червня: хочеш привернути увагу протилежної статі? Тоді зміни зачіску в цей день!

20-21 червня: нейтральний час для зміни зачіски. Стрижка зроблена в ці дні не принесе несприятливих подій.

30 червня: вкрай сприятливий час для кардинальної зміни зачіски.

Отож, тепер ти знаєш, коли краще змінювати зачіску в червні 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Настя Каменських поділилась своїм раціоном харчування. 

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Теги: волосся, Здоров'я, краса
28.05.2019 20:30
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