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ICTV / Ранок / Місяць навчання в дитячому садочку Малайзії коштує 250$ / 03.07.2019 15:10
03.07.2019 15:10
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Місяць навчання в дитячому садочку Малайзії коштує 250$

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Чим дивують дитячі садочки в Малайзії, і скільки доводиться платити за таке задоволення.

Азія – найбільша частина світу, а Малайзія – одна з найрозвинутіших країн Азії. Саме там вже майже два роки живе українець Артем із дружиною та донькою.

Він розповів, чому навчання в малайзійських дитячих садочках дорожче, ніж навчання в українських університетах? Чому місцеві виховательки розповідають батькам про навчання дітей не на словах, а в спеціальному звіті? І навіщо в Малайзії всі фотографують їжу?

Артем та його родина  дуже задоволені новою країною, в Малайзії майже ідеальні умови для того, щоб жити і насолоджуватися життям. Ідеальні умови тут і для того, щоб виховувати дітей. Артем каже, що в країні дуже хороші дитячі садочки.

Чим малайські садочки відрізняються від українських?

У малайзійських садочках особлива система навчання. Наприклад, донька Артема 4-річна Міла в своєму садочку не лише малює або робить поробки, а і обов’язково займається спортом, музикою, вчить математику та одразу три іноземні мови: китайську, малайську та англійську.

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Доньку Артема вчать за особливою системою, а самого Артема та його дружину за особливою системою інформують про її успіхи.

Не в коридорах садочку вихователі розказують про те, як день минув і що нового вивчили, а детально на папері розписують і щотижня надають батькам детальний звіт.

Скільки це коштує?

Садочок хороший, і вчитися там – задоволення не з дешевих. Близько 250 доларів щомісяця платять українці за навчання наймолодшого члена родини. Є, звісно, в Малайзії і безкоштовні – державні дошкільні навчальні заклади, але в подібних дитина отримає більш скромний запас знань.

Більше дивіться у відео

Нагадаємо, раніше ми ррозповідали, чому в Малайзії не можна прийти до сусіда без попередження.

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Теги: емігранти, Малайзія
03.07.2019 15:10
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