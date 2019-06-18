Українці в Малайзії розповіли, хто в країні встановлює правила

Азія – найбільша частина світу. А одна з найрозвинутіших країн Азії – це Малайзія, і саме про неї розказав українець Артем, який разом з родиною живе там майже два роки.

Малайзія – дивує різноманіттям свого національного складу. Найбільше там живе малайців, трохи менше китайців та індусів. Усі для Малайзії – свої, але громадянам саме з малайським корінням держава надає деякі привілеї.

Вони не лише отримують пільги від держави, а й встановлюють свої правила життя в країні.

А через те, що більшість малайців – мусульмани, для декого ці правила можуть видатися суворими.

У Малайзії гроші переводять в online-режим

Малайзія – країна, яка має грандіозні плани. Там поступово намагаються перевести готівку в online-режим, і цей план активно втілюють у життя.

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Наприклад, в автобусах вже не можна розраховуватися готівкою, лише спеціальною карткою.

Чому в Малайзії вигідно подорожувати?

Артем разом із родиною дуже любить подорожувати і, як виявилося, в Малайзії це дуже вигідно.

Іноді полетіти звідти в іншу країну дешевше, ніж дістатися з Києва до Львова. І навіть обід у літаку коштує дешевше ніж в українських авіалініях.

Літати – дешево, а добиратися до аеропорту зручно.

Малайською столицею Куала-Лумпур курсують спеціальні потяги, які довозять пасажирів майже до трапу літака. На кшталт наших Київ-Бориспіль, от тільки не ламаються дорогою.

Малайзія – країна, яка не словами, а діями доводить, що зручне і доступне життя – це реальність, а не обіцянки.

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