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ICTV / Ранок / Українські зірки розповіли, кого з колег вважають фріками / 25.06.2019 20:15
25.06.2019 20:15
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Українські зірки розповіли, кого з колег вважають фріками

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Пліткують, що  деякі зірки називають колег не інакше як фріками. Чутки чутками, а от як воно насправді – спитаємо в них самих.

«Фріки – це носії дуже часто буває носії нового, носії незвичного, незручного, того, що кидається  в очі», – вважає Потап.

«Фрік – это артист, фрік – це весело, це позитивно, а я за те, щоб приносити людям радість і щастя», – говорить Діма Коляденко.

Не всіх артистів колеги сприймають всерйоз. Ба більше, вважають, що їхня творчість – це скоріше дуркування. Так думає і легенда української сцени Павло Зібров. Співак  бідкається і на артистів і на їхні пісні.

«Переборчик. Чесно кажучи, втратилась красива гармонія, хороша поезія. Цього, на жаль, зараз мало, і не тому, що я легенда», – каже Павло Зібров.

Знаменитості, не цураючись, перераховують, кого вважають фріками вітчизняного шоу-бізнесу. Кажуть, перелічувати можна дуже довго, бо розплодилося їх ой як багато!

«Quest Pistols, Альона Альона. Аліна Паш – Той хто назве маму падло – от це вже справжнє українське реперство, реперське фрікавство», – вважає телеведучий Слава Соломка.

«Мені здається, яскравіших, ніж Ляшко, фріків немає», – говорит Фагот.

«Я вважаю, що і Дзідзьо фрік, і Оля Полякова фрік. Це круто! Ірочка Білик також може вважатися фріком, тому що вона яскрава, епатажна та непередбачувана», – ділиться думками Діма Коляденко.

Мало хто замислюється на що артистам доводиться йти, аби завойовувати увагу глядача. Дивні образи – це не їхні забаганки, а вимоги сцени і вибагливої аудиторії, яка вже чула і перечула звичайних співаків із солоденькими голосами.

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«Нехай навіть кажуть, що я клоун, але я не ображаюсь. Клоуном теж бути нелегко, але я справляюся», – говорить Коляденко.

Незвичний колір волосся, чудернацькі образи, змінений голос та нестандартні пісні – хтось називає це фрікавством, а хтось даниною моді. Так чи інакше все для вас! Хотіли хліба й видовищ? Насолоджуйтесь!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гарячі поцілунки українських зірок.

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Теги: Плітки, українські зірки
25.06.2019 20:15
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