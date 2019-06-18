Публічні поцілунки зірок: хто, з ким і для чого?

Відверті сукні, скандальні вчинки, публічні поцілунки. Чого тільки не витворяють зірки, аби тримати в напрузі своїх прихильників. Наприклад, співачки Настя Каменських та Надя Дорофєєва довели фанатів до екстазу своїм поцілунком під час музичної премії.

Ще не зійшов один скандал, як Надя Дорофеєва опинилася в епіцентрі іншого.

Цього разу її запідозрили у поцілунку зі ще однією палкою штучкою – співачкою Мішель Андраде. Гарячі рекламні знімки досі не дають спати фанатам.

Епатажна Оля Полякова переконана, що цілуватися та бути еротичною – це природньо.

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І не слід шукати в цьому особливого підтексту. Бо секс – то секс, а поцілунок – то поцілунок.

«Цілуватися з подружкою, я думаю це така тема, яка у багатьох дівчат була в студентські роки, в якомусь не дуже тверезому стані, і це весело, чому ні», – прокоментувала Оля Полякова.

Кожен зірковий поцілунок так чи інакше здіймає хвилю в соцмережах і ЗМІ. Втім, не всі зірки готові нагадувати про себе, цілуючи інших.

«Я б, наприклад, такого не зробив, тому що в мене є діти, і я впевнений, що вони будуть дивитися», – розповів Олександр Пономарьов.

Додати перцю в свою кар’єру ще нікому не завадило. Головне – не переборщити і завжди пам’ятати, для чого відкриваєш рот, коли стоїш на сцені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гола Настя Каменських позувала в ліжку.

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