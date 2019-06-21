Казарин рассказал, каким был Дмитрий Тымчук

На этой неделе не стало народного депутата Дмитрия Тымчука. Чем был известен основатель группы Информационное сопротивление – в сюжете журналиста и политического обозревателя Павла Казарина.

Мы познакомились с Дмитрием Тымчуком в 2011 году. Я жил в Симферополе, вел эфиры на радио. Он занимался Севастополем, был главным редактором интернет-портала Флот2017. Это издание пыталось заглянуть в будущее города. Того самого, что был выстроен как база Черноморского флота. Того самого флота, что в 2017 должен был покинуть территорию полуострова.

Для просоветской аудитории сама идея вывода ЧФ звучала как крамола. А первое, что видел посетитель портала – это обратный отсчет времени, оставшегося в запасе у российских моряков. Безошибочный маркер для полуострова, привыкшего делить всех на «своих» и «чужих». Для просоветского большинства Дмитрий Тымчук был безусловно «чужим».

Мы не переходили на «ты». О его военном прошлом я знал лишь обрывочные факты. Он был одним из немногих, кто пытался вырвать Крым из шаблонного контекста восприятия. Одним из немногих, кто способен был рассказать о других странах Черноморского бассейна. Одним из тех, кто пытался представить себе будущее Севастополя и Крыма после того, как Черноморскому флоту придет время перебраться в Новороссийск.

Потом были Харьковские соглашения. Продление сроков базирования. Иногда я звонил ему за комментариями. Наша переписка в мессенджерах была лаконичной. Мы кидали друг другу тексты и коротко их обсуждали.

26 февраля 2014 года. В Симферополе под зданием парламента идет многотысячный митинг за территориальную целостность Украины. Янукович уже сбежал. Майдан уже победил. Дмитрий Тымчук пишет мне:

Похоже, сегодня со скрипом и в муках рождается новый Крым. И, честно говоря, он мне импонирует больше старого. Сейчас отличная возможность наконец соединить Украину с Крымом.

Мы оба ошиблись. Через несколько часов начнется вторжение. Российский спецназ захватит крымский парламент и Совет министров.

Потом я несколько раз перебрасывал ему сообщения от украинских моряков из заблокированных частей. То, что началась война, Дмитрий понял раньше других. Его «Информационное сопротивление» было первым волонтерским проектом, дававшим информацию в условиях тотального хаоса. На его страницу до сих пор подписано почти 270 тысяч человек.

Мы не были друзьями. Не собираюсь постфактум записывать себя в его доверенные лица. Мы продолжали существовать на расстоянии – лишь иногда коротко пересекаясь на мероприятиях и в комментариях под текстами. Он был самым известным из связанных с Крымом людей, переехавших в Киев. Человеком, о котором много говорили за его спиной. В биографии которого можно найти все, кроме равнодушия.

Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, почему рейтинг Зеленского оказался под угрозой.

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