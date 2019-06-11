Медицина в Бельгії: скільки коштує візит до лікаря

Бельгія – країна, у якій медицина крокує попереду нашої, і де для лікування треба мати страховий поліс. Це в Україні ми отримуємо від лікаря рецепт на ліки при звичайній простуді, у Бельгії ж усе інакше.

Українка Кіра вже кілька років живе у передмісті Брюсселя. Тут же водить свого старшого сина до лікарів і тут народжувала другу дитину. Каже, що в пологовому будинку було, як на курорті.

Кіра має медичну страховку. Її на всю родину оформили за рахунок компанії, де працює чоловік.

«Усю вартість пологів покриває страхова компанія. Ми розписалися за суму близько 5000 євро, але заплатили всього якихось 135 євро», – розповіла українка.

Якщо раптом виникла необхідність звернутись до лікаря, а страховки немає – не біда. У будь-якому випадку лікарі нададуть допомогу.

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От тільки сплатити доведеться повну вартість – мінімум 25 євро за разовий візит .

Завдяки системі страхової медицини, лікарі отримують зарплати з відрахувань зі страхової компанії. Доходи медиків не залежать від держбюджету.

«Нормальна зарплата у лікаря – 5000 євро на місяць. Крім цього він має право займатися власною практикою. Медсестри – дуже затребувана спеціальність, вони отримують від 2500 до 3000 євро на місяць. Все залежить від категорії. Це дуже хороші зарплати», – поділилась Олена Романова, яка одружена з бельгійцем.

До речі, якщо йдете в аптеку, то теж треба мати із собою страховий поліс. Ліки за рецептом можна взяти безкоштовно.

Однак, якщо у вас простуда, то рецепту з ліками ви не отримаєте. Лікар просто скаже взяти що-небудь, бо назв ліків не знає.

Висока температура, некритичні стани – у Європі швидка не приїздить на такі виклики. У подібних ситуаціях треба просто звернутись до свого сімейного лікаря.

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