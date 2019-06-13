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ICTV / Ранок / Лікування ВІЛ в Україні – що змінилося? / 13.06.2019 13:15
13.06.2019 13:15
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Лікування ВІЛ в Україні – що змінилося?

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Відтепер в Україні пацієнтів з ВІЛ лікуватимуть безкоштовно від першого дня після тесту і пожиттєво.

Раніше ви повинні були прожити 7-9 років із вірусом імунодефіциту. Перепробувати всі схеми лікування, а потім вам вже були доступні ці медикаменти, – розповідає глава правління ГО Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД Дмитро Шерембей.

Нещодавно  Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий протоколом лікування інфікованих ВІЛ.

Його заснували на стандартах Всесвітньої організації охорони здоров’я в сфері лікування вірусу імунодефіциту людини. Ми – перша країна у Східній Європі та Центральній Азії, яка його дотрималася.

Чим нові методи лікування ВІЛ відрізнятимуться від попередніх?

В основі лікування в Україні стане новий препарат, який називається Долутегравір. Він наразі визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я як найефективніший і найкращий метод лікування ВІЛ-інфекції. Його потрібно приймати один раз на день, і він комбінується з іншими препаратами. Вартість цього препарату наразі складає 5 грн 40 коп на день. Тобто ми зможемо лікувати не тільки ефективним, але й економічно вигідним препаратом, – пояснює генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

Ба більше – за новим протоколом відбулися зміни і щодо встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції.

Лікарям більше не потрібно буде проводити додаткові обстеження пацієнта з ВІЛ, щоб призначити йому лікування.

Такі, як рентген легенів, УЗІ органів, кардіограму серця та інші. Отже – пацієнт зможе швидше розпочати терапію.

Профілактика ВІЛ по-новому

Ще одне нововведення стосується профілактики ВІЛ-інфекції для людей із підвищених груп ризику.

Наприклад, коли однин з партнерів інфікований ВІЛ, інший  – ні. Або на тих, що вживають ін’єкційні наркотики чи надають за гроші сексуальні послуги, наголошують у МОЗі.

  Також по темі: Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: як захиститися?

Їм препарати будуть давати також безкоштовно. Які будуть закуповувати за кошти державного бюджету.

Чому важливі нововведення?

За останні три роки кількість хворих на ВІЛ в Україні зросла втричі, повідомляє центр Громадського здоров’я. А кожен другий не знає про свій діагноз. Тому лікарі наполягають – треба перевірити свій статус завдяки швидкому тестуванню.

Де це можна зробити? У свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Чи, наприклад, у спеціалізованих центрах і пересувних станціях. Тест триває не більше 15 хвилин.

Також ми пропонуємо пройти тест: Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ВІЛ, Ксенія Богуславська, медицина
13.06.2019 13:15
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