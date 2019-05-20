Сьогодні, 20 травня, у світі вшановують День пам’яті померлих від СНІДу. Україна – одна з європейських країн, які найбільше постраждали від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).
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Загалом у світі з ВІЛ живуть близько 38 мільйонів чоловік, в Україні – понад 200 тисяч.
Більш ніж 60 тисяч ВІЛ-інфікованих українців навіть не здогадуються про свій ВІЛ-позитивний статус.
Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте свої знання!
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20.05.2019 14:10
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