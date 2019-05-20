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ICTV / Ранок / Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте / 20.05.2019 14:10

Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте

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Сьогодні, 20 травня, у світі вшановують День пам’яті померлих від СНІДу. Україна – одна з європейських країн, які найбільше постраждали від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). 

Також по темі: Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: як захиститися?

Загалом у світі з ВІЛ живуть близько 38 мільйонів чоловік, в Україні – понад 200 тисяч.

Більш ніж 60 тисяч ВІЛ-інфікованих українців навіть не здогадуються про свій ВІЛ-позитивний статус.

Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте свої знання!

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Теги: Здоров'я, тест
20.05.2019 14:10
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