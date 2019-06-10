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ICTV / Ранок / Місячний календар чистки обличчя на червень 2019 – найбільш сприятливі дні / 10.06.2019 19:10
10.06.2019 19:10
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Місячний календар чистки обличчя на червень 2019 – найбільш сприятливі дні

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Коли варто робити чистку обличчя, а в які дні цієї процедури краще уникати? Перед тим, як записуватися до салону краси, Ранок у Великому Місті пропонує тобі подивитися місячний календар чистки обличчя на червень 2019 року.

Аби очистити шкіру обличчя від жиру, пилу та відмерлих клітин, вмивання гелем чи пінкою недостатньо.

Глибоко очистити пори шкіри та дати їй можливість вільно дихати допоможе чистка обличчя.

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Аби ця процедура була справді комфортною та ефективною, варто не лише знайти професійного косметолога, але й звіритися з місячним календарем найбільш сприятливих днів для чистки обличчя.

Місячний календар чистки обличчя на червень 2019 допоможе тобі скласти індивідуальний план догляду за шкірою обличчя.

Сприятливі дні для чистки обличчя в червні 2019: 18,19, 25, 26, 27 червня.

Несприятливі дні для чистки обличчя в червні 2019: з 3 по 17 червня.

місячний календар чистки обличчя

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на червень 2019

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Теги: краса, місячний календар
10.06.2019 19:10
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