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ICTV / Ранок / Форум МСП в Києві – чому варто відвідати захід? / 10.06.2019 11:14
10.06.2019 11:14
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Форум МСП в Києві – чому варто відвідати захід?

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22 червня 2019 року в Києві на території Stereo Plaza відбудеться Форум розвитку малого та середнього підприємництва.

Чому варто відвідати Форум МСП? Ми зібрали 5 головних причин.

1. На Форумі не буде жодних теоретиків та бізнес-коучів. Усі 16 спікерів – практикуючі бізнесмени, засновники та генеральні директори компаній!

2. Учасники заходу отримають сучасні та дієві бізнес-інструменти у сфері маркетингу, масштабування бізнесу та інвестицій.

Головні питання Форуму МСП 2019:

  • Маркетинг. Як зробити продукт цікавим споживачу?
  • Розвиток. Як масштабувати бізнес?
  • Інвестиції. Як залучити гроші?

3. На Форумі зберуться 1200 представників малого і середнього бізнесу з усієї України.

А отже – буде нагода завести корисні знайомства, обмінятися досвідом та обговорити тренди розвитку бізнесу.

4. Вперше в Україну завітає Аліна Адамс, українка за походженням, засновниця та СЕО Artveoli, американської біотехнологічної стартап-компанії, яка створює розумні рішення з очищення повітря у приміщеннях.

Вона поділиться дієвими інструментами для розвитку бізнесу, залучення коштів та стратегії зростання.

5. Хедлайнер Форуму МСП– Василь Хмельницький, український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture.

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Серед найбільш масштабних проектів підприємця – розвиток аеропорту Київ ім. Сікорського, створення інноваційних парків UNIT.City та LvivTech.City.

Василь Хмельницький поділиться досвідом розвитку високотехнологічних та креативних індустрій в Україні, та розкаже, як максимально використовувати вітчизняний потенціал в IT та науці.

Квитки на Форуму МСП можна придбати ТУТ 

Цікаві факти про бізнес в Україні

  • На сьогодні в Україні зареєстровано 1 мільйон 800 тисяч фізичних осіб підприємців та 1 мільйон 200 тисяч юридичних осіб.
  • Малий і середній бізнес забезпечує робочими місцями 80% українців.
  • У 2018 році Financial Times визнала Україну першою серед всіх пострадянських країн світу щодо поліпшення ділового клімату.
  • Найбільше українським підприємцям не вистачає бізнес-освіти. Власники бізнесу готові вчитися, але часто не знають, як просувати товар і налагоджувати бізнес-процеси в сучасному світі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найуспішніших бізнесменів світу.

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Теги: бізнес
10.06.2019 11:14
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