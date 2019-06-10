Форум МСП в Києві – чому варто відвідати захід?

22 червня 2019 року в Києві на території Stereo Plaza відбудеться Форум розвитку малого та середнього підприємництва.
Чому варто відвідати Форум МСП? Ми зібрали 5 головних причин.
1. На Форумі не буде жодних теоретиків та бізнес-коучів. Усі 16 спікерів – практикуючі бізнесмени, засновники та генеральні директори компаній!
2. Учасники заходу отримають сучасні та дієві бізнес-інструменти у сфері маркетингу, масштабування бізнесу та інвестицій.
Головні питання Форуму МСП 2019:
- Маркетинг. Як зробити продукт цікавим споживачу?
- Розвиток. Як масштабувати бізнес?
- Інвестиції. Як залучити гроші?
3. На Форумі зберуться 1200 представників малого і середнього бізнесу з усієї України.
А отже – буде нагода завести корисні знайомства, обмінятися досвідом та обговорити тренди розвитку бізнесу.
4. Вперше в Україну завітає Аліна Адамс, українка за походженням, засновниця та СЕО Artveoli, американської біотехнологічної стартап-компанії, яка створює розумні рішення з очищення повітря у приміщеннях.
Вона поділиться дієвими інструментами для розвитку бізнесу, залучення коштів та стратегії зростання.
5. Хедлайнер Форуму МСП– Василь Хмельницький, український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture.
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Серед найбільш масштабних проектів підприємця – розвиток аеропорту Київ ім. Сікорського, створення інноваційних парків UNIT.City та LvivTech.City.
Василь Хмельницький поділиться досвідом розвитку високотехнологічних та креативних індустрій в Україні, та розкаже, як максимально використовувати вітчизняний потенціал в IT та науці.
Квитки на Форуму МСП можна придбати ТУТ
Цікаві факти про бізнес в Україні
- На сьогодні в Україні зареєстровано 1 мільйон 800 тисяч фізичних осіб підприємців та 1 мільйон 200 тисяч юридичних осіб.
- Малий і середній бізнес забезпечує робочими місцями 80% українців.
- У 2018 році Financial Times визнала Україну першою серед всіх пострадянських країн світу щодо поліпшення ділового клімату.
- Найбільше українським підприємцям не вистачає бізнес-освіти. Власники бізнесу готові вчитися, але часто не знають, як просувати товар і налагоджувати бізнес-процеси в сучасному світі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найуспішніших бізнесменів світу.
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