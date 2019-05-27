ТОП найуспішніших бізнесменів світу, про яких варто знати

Хто вони, найуспішніші бізнесмени світу? Чим займаються люди, про яких знає кожне видання? Переконана, що хоч раз, але ти задумувався над цими питаннями.

Чому? Просто всі ми шукаємо мотивацію, і якщо вона не знаходиться всередині нас, то іноді краще пошукати її через когось.

Сьогодні Ранок у Великому Місті попіклувався про тебе та підготував список найуспішніших людей світу.

ТОП найуспішніших бізнесменів світу

Білл Гейтс

Мабуть, усі чули про цього чоловіка. Адже саме він співзасновник Microsoft і дотепер зберігає за собою звання одного з найбагатших людей світу.

Щоправда, тепер він у списку другий, але це не принципово. Адже в кишенях цього чоловіка шелестять стільки папірців, скільки ми в житті не бачили. Його статок складає понад 100 мільярдів доларів.

Джефф Безос

Перескочив Білла лише засновник Amazon Джефф Безос. Його статки сягають 152,9 мільярда доларів.

Насправді, Біл міг би й лишитися на першій сходинці й дотепер, просто його добра душа часто віддає на пожертвування.

Але не поспішай з висновками, статки Безоса незабаром стануть у рази меншими, адже чоловік знаходиться на стадії розлучення, і дружина навряд чи його пошкодує 🙂

Ілон Маск

А от про Ілона ми чуємо ледве не кожного дня, то він ракету в космос запустить, то на очах у всіх марихуану закурить.

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Цей непередбачуваний чоловік теж є одним із найбагатших людей світу. У школі він був типовим ботаном, та схоже це пішло лише на користь.

У 12 років Ілон написав комп’ютерну гру, отримав за неї 500 доларів і вклав у акції. Уже тоді маленький хлопчик почав думати про своє велике майбутнє.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг – батько двох дітей і простий молодий мільярдер. Йому 35 і він засновник популярного Facebook.

Власний капітал Марка складає 67,3 мільярда доларів, думаю, цього цілком достатньо, аби прогодувати родину 🙂

Бернар Арно

Бернар Арно – французький бізнесмен, президент групи компаній, які постійно на слуху в багатих і знаменитих – Louis Vuitton.

І хоч йому вже 70 та він все ще на плаву, адже його власний капітал становить 89,1 мільярда доларів. До речі, минулого року Бернара визнали найбагатшим чоловіком Європи.

Іноді для того, щоб створити свій власний бізнес не потрібно грошового вкладу – лише ентузіазм і розуміння того, чим плануєш зайнятися.

Тобі варто знати, що не всі бізнесмени, імена яких ходять на вустах різних народів, мали великий стартовий капітал.

Більше того – багато починали з пустим гаманцем, але досягли успіху, бо, як мінімум, вони повірили в себе!

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про бізнес-ідеї, де потрібен мінімальний стартовий капітал.

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