Чому Верховна Рада не проголосувала за відставку міністрів?

Верховна Рада не проголосувала за звільнення міністра внутрішніх справ, глави Міноборони та голови Служби безпеки України, як вимагав у поданні президент Володимир Зеленський. Чому нова влада хоче замінити людей на ключових посадах в Україні? Та хто може очолити МВС, СБУ та Міноборони?

Верховна Рада відмовилась звільняти за поданням Президента України Володимира Зеленського очільників ключових крісел в уряді. Напередодні постанови щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби Безпеки України Василя Грицака не набрали достатньої кількості голосів депутатів.

Заяви про відставку

До слова, Степан Полторак заявив про свою відставку 20 травня, у день інавгурації президента Зеленського. Ще тоді він попросив нового главу держави звільнити його.

Я з великою повагою ставлюся до конституційного права новообраного Президента України визначитися з міністром оборони – права на зміни і права запропонувати нового очільника оборонного відомства. Тому одразу після того, як він склав присягу народу України і вступив у посаду Верховного Головнокомандувача, я прийняв рішення і подав рапорт на відставку, розуміючи усю відповідальність, що покладається на міністра оборони, – заявив він.

Він також додав, що готовий допомагати новому керівництву Міноборони, якщо його знання та досвід стануть у нагоді. А от міністр закордонних справ Павло Клімкін оголосив про рішення піти у відставку ще раніше – рівно місяць тому – 7 травня. Тоді ж він повідомив і про свої плани на майбутнє.

У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, іду в політику, іду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції та бачення, як іти далі. Все інше – потім!, – зазначив міністр.

Вже після того, як у Раді голосування про відставку провалилось, Павло Клімкін в інтервю одному з українських телеканалів заявив, що не буде йти у відпустку до позачергових виборів, які, нагадаємо, мають відбутися 21 липня. Та наголосив, що завжди готовий допомагати і співпрацювати.

Чому ВР не голосує?

Та чому Верховна Рада так категорично відхилила подання Президента про відставку міністрів та глави СБУ? За словами представників фракції БПП та Народного фронту, депутати відмовилися голосувати, через те, що президент не представив кандидатур на заміну.

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Однак експерти впенені, що насправді ситуація, яка склалась, цілком очікувана.

Це зрозуміло було ще після провалу закону про вибори, що ця Верховна Рада в певних питаннях, особливо в кадрових, не буде підтримувати ініціативи Зеленського. Тут багато причин, давайте не забувати, що ВР складається з конкретних фракцій, з конкретних людей. Більшість є у БПП і Народного Фронту. Якщо вони проти чогось, то вважайте, що ніяких варіантів провести щось не буде, – вважає політтехнолог Олексій Голобуцький.

Експерти кажуть, що дії парламенту цілком зрозумілі. Якщо парламент не йде на зустріч, то потрібно просто дочекатися позачергових виборів, поборотися за місця своєї партії у раді, а вже тоді вносити кадрові зміни, та законопроекти.

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