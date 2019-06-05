Сулугуні в лаваші: простий рецепт для сніданку

Рецепт смачного та швидкого сніданку – сулугуні в лаваші

Якщо вам лінь готувати, особливо вранці – лаваш вас врятує. У нього можна загорнути будь-що – і все, ідеальна страва.

Інгредієнти:

Лаваш

Сулугуні

Помідори

Базилік

Приготування:

1. Натираємо сулугуні на крупній терці

2. Миємо зелень та кладемо на паперові рушники, щоб ті ввібрали зайву вологу.

3. Те ж саме робимо з помідорами. Нарізаємо не дуже дрібно, щоб не залишити увесь сік на дошці – він нам ще у страві знадобиться. Але забагато рідини зіпсує, як мінімум, зовнішній вигляд лавашу.

4. Ділимо один лаваш на дві половини.

5. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо сіль, перець за смаком. Змащуємо лаваш вершковим маслом і викладаємо начинку. Залишимо трохи зелені на потім

6. А тепер найскладніше – зробити конверти з лаваша, настільки симпатичними, наскільки можливо.

7. Момент істини: відправляємо все в духовку!

8. Коли сир розплавиться, нарізаємо базилік та посипаємо ним готову страву.

Історія лаваша

Люди спочатку готували лаваш із диких злаків, подрібнювали зерна до стану борошна, змішували з водою і випікали тонкі коржі на розпеченому камінні.

Потім з’явилася особлива піч під назвою тандир – її розміщали в землі. Цю піч використовують і донині.

Лаваш замішують та запікають на стінках цієї печі.

Ця страва стала справжньою культурною спадщиною Вірменії. Навіть прийняли рішення, включити лаваш до списку Юнеско.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати корисний обід за три хвилини

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.