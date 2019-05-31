Як обрати мангал: поради від експерта

Як обрати мангал – експерт допоміг розібратися.
Прийшло тепло, можна займатися улюбленою справою – їсти, тільки тепер на свіжому повітрі. Для цього потрібно обрати мангал.
Можливо, ця річ стоїть у вас у гаражі, а можливо, ви давно мріяли про мангал та чекали особливого знаку, тоді дочекалися, ось він.
Експерт магазину Rozetka Олександр Хоменко допоміг розібратися з вибором мангалу.
Чим відрізняються мангал і гриль
Головна відмінність гриля – це наявність у нього кришки.
Вона не тільки підвищує продуктивність, утримуючи тепло всередині корпусу, а й істотно розширює асортимент страв.
Мангал нагріває продукт, в основному, знизу. По суті, його можна порівняти з кухонною плитою.
А ось гриль поєднує в собі функції і плити, і духовки – у ньому можна готувати практично все. Спробуйте зробити в ньому десерти – повірте, вам дуже сподобається.
Види мангалів
Більша частина того, що ми звикли називати мангалами, насправді ними не є.
Я б скоріше назвав їх «підставками для шампурів з піддоном для вугілля».
Існують також П-образні рамки, які потрібно тільки розкласти і увіткнути в землю, але ж їх теж називають мангалами.
А от професійний мангал має стінки з хорошою теплоізоляцією і дно, здатне накопичувати велику кількість тепла.
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Погодьтеся, ці якості нечасто можна зустріти у складних моделей для пікніка.
Зате вони володіють дві істотні переваги: їх зручно транспортувати і вони займають мало місця при зберіганні.
А для більшості цього цілком достатньо для того, щоб зробити вибір на користь компактних моделей.
На що потрібно звертати увагу при виборі?
У першу чергу – на якість обробки металу. Який би мангал не був класний, він перестане бути таким, якщо ви обдерете долоні об гострі нешліфовані краї.
Також варто відразу задуматися про його місткість.
Для сім’ї з трьох-чотирьох чоловік підійде неглибокий мангал або гриль, на якому помістяться 5-6 шампурів довжиною 40-50 см.
Не варто заради гіпотетичної великої гулянки обтяжувати себе монстром, що вміщує 5 кг вугілля.
Скільки коштує мангал?
Якщо є можливість, краще одразу взяти якісну річ, яка прослугує вам довгі роки.
А придбавши незрозуміло що, ви ризикуєте зовсім відбити собі бажання готувати на вугіллі.
Нагадаємо, раніше ми давали рецепти травневих страв для мангалу
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