Як обрати мангал: поради від експерта

Як обрати мангал – експерт допоміг розібратися.

Прийшло тепло, можна займатися улюбленою справою – їсти, тільки тепер на свіжому повітрі. Для цього потрібно обрати мангал.

Можливо, ця річ стоїть у вас у гаражі, а можливо, ви давно мріяли про мангал та чекали особливого знаку, тоді дочекалися, ось він.

Експерт магазину Rozetka Олександр Хоменко допоміг розібратися з вибором мангалу.

Чим відрізняються мангал і гриль

Головна відмінність гриля – це наявність у нього кришки.

Вона не тільки підвищує продуктивність, утримуючи тепло всередині корпусу, а й істотно розширює асортимент страв.

Мангал нагріває продукт, в основному, знизу. По суті, його можна порівняти з кухонною плитою.

А ось гриль поєднує в собі функції і плити, і духовки – у ньому можна готувати практично все. Спробуйте зробити в ньому десерти – повірте, вам дуже сподобається.

Види мангалів

Більша частина того, що ми звикли називати мангалами, насправді ними не є.

Я б скоріше назвав їх «підставками для шампурів з піддоном для вугілля».

Існують також П-образні рамки, які потрібно тільки розкласти і увіткнути в землю, але ж їх теж називають мангалами.

А от професійний мангал має стінки з хорошою теплоізоляцією і дно, здатне накопичувати велику кількість тепла.

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Погодьтеся, ці якості нечасто можна зустріти у складних моделей для пікніка.

Зате вони володіють дві істотні переваги: їх зручно транспортувати і вони займають мало місця при зберіганні.

А для більшості цього цілком достатньо для того, щоб зробити вибір на користь компактних моделей.

На що потрібно звертати увагу при виборі?

У першу чергу – на якість обробки металу. Який би мангал не був класний, він перестане бути таким, якщо ви обдерете долоні об гострі нешліфовані краї.

Також варто відразу задуматися про його місткість.

Для сім’ї з трьох-чотирьох чоловік підійде неглибокий мангал або гриль, на якому помістяться 5-6 шампурів довжиною 40-50 см.

Не варто заради гіпотетичної великої гулянки обтяжувати себе монстром, що вміщує 5 кг вугілля.

Скільки коштує мангал?

Якщо є можливість, краще одразу взяти якісну річ, яка прослугує вам довгі роки.

А придбавши незрозуміло що, ви ризикуєте зовсім відбити собі бажання готувати на вугіллі.

Нагадаємо, раніше ми давали рецепти травневих страв для мангалу

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