Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Модні зачіски на літо 2019 | ідеї для нового образу / 30.05.2019 12:33

Модні зачіски на літо 2019 | ідеї для нового образу

0

Модні зачіски на літо 2019 вражають своєю різноманітністю. Ти готова експериментувати? Тоді уважно продивися нашу добірку кращих зачісок.

Ранок у Великому Місті хоче, щоб ти була красивою з ніг до голови, тому спеціально підібрав для тебе найкращі зачіски на літо 2019 року і, до того ж, для різної довжини волосся. Дивися і пробуй вже зараз на собі.

Зачіски на коротке волосся

Коротке волосся – це завжди зручно, а літом – взагалі ідеальний варіант.

Ось тобі кілька простих зачісок на швидку руку. Вони навряд чи займуть більше 5 хвилин. Якщо хвостик ще не заплітається, то найкраще злегка підкручувати волосся і плести косички.

Зачіска №1

 

зачіска на коротке волосся фото

Зачіска №2

Покрокова зачіска фото

Зачіска №3

косичка на коротке волосся фото

Модні зачіски на волосся середньої довжини

Якщо у тебе волосся середньої довжини, то вважай, що тобі пощастило. У цьому випадку з волоссям можна дещо поекспериментувати.

Зачіска №1 на середнє волосся

зачіска на середнє волосся фото

Зачіска №2

 

зачіска фото

Зачіска №3

жіноча зачіска фото

Модні зачіски на літо для довгого волосся

Власниці довгого волосся мають вкрай великий вибір.

Також по темі: Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля

Можна ходити з розпущеним волоссям, заплетеним у хвостик, можна плести широкі коси або ж робити високий хвіст. Та ми вирішили запропонувати тобі на літо кілька цікавих зачісок.

Зачіска на довге волосся №1

зачіска на довге волосся фото

ТОП 3 модні зачіски на літо 2019

жіночі зачіски на літо фото

Отож, тепер ти знаєш, які зачіски модні літом 2019 року. Не бійся експериментувати з зовнішністю, адже красива зачіска гарантовано принесе тобі радість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про літній манікюр. Дивись у матеріалі ідеї дизайну. 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: догляд за волоссям, краса
30.05.2019 12:33
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати