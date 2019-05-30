Модні зачіски на літо 2019 | ідеї для нового образу

Модні зачіски на літо 2019 вражають своєю різноманітністю. Ти готова експериментувати? Тоді уважно продивися нашу добірку кращих зачісок.

Ранок у Великому Місті хоче, щоб ти була красивою з ніг до голови, тому спеціально підібрав для тебе найкращі зачіски на літо 2019 року і, до того ж, для різної довжини волосся. Дивися і пробуй вже зараз на собі.

Зачіски на коротке волосся

Коротке волосся – це завжди зручно, а літом – взагалі ідеальний варіант.

Ось тобі кілька простих зачісок на швидку руку. Вони навряд чи займуть більше 5 хвилин. Якщо хвостик ще не заплітається, то найкраще злегка підкручувати волосся і плести косички.

Зачіска №1

Зачіска №2

Зачіска №3

Модні зачіски на волосся середньої довжини

Якщо у тебе волосся середньої довжини, то вважай, що тобі пощастило. У цьому випадку з волоссям можна дещо поекспериментувати.

Зачіска №1 на середнє волосся

Зачіска №2

Зачіска №3

Модні зачіски на літо для довгого волосся

Власниці довгого волосся мають вкрай великий вибір.

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Можна ходити з розпущеним волоссям, заплетеним у хвостик, можна плести широкі коси або ж робити високий хвіст. Та ми вирішили запропонувати тобі на літо кілька цікавих зачісок.

Зачіска на довге волосся №1

ТОП 3 модні зачіски на літо 2019

Отож, тепер ти знаєш, які зачіски модні літом 2019 року. Не бійся експериментувати з зовнішністю, адже красива зачіска гарантовано принесе тобі радість.

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