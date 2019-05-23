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ICTV / Ранок / Як у Кувейті ставляться до українського народу / 23.05.2019 17:30

Як у Кувейті ставляться до українського народу

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Кувейт – країна зі складним минулим. Сьогодні її називають однією з найбагатших у світі. Українка Марина, яка живе там понад півроку, поділилася подробицями життя за кордоном.

Клімат Кувейту 

Кувейт – країна, в якій неможливо змерзнути. Взимку, наприклад, у столиці Ель-Кувейт, температура повітря майже ніколи не опускається нижче нуля, а от вночі влітку не опускається нижче +30, вдень там взагалі спека – аж +45 °C.

«У Кувейті влітку дуже жарко, тому люди проводять час у торгівельних центрах», – розповіла українка.

 Там є все для того, щоб відвідувачі не сумували: від магазинів з одягом до спортивних залів.

Те, що в Кувейті немає морозів – це добре не лише для людей, а й для деяких тварин. Марина каже, Кувейт – ідеальне місце для котиків. Їх там багато, і про них дуже дбають місцеві жителі.

«Посеред парку ви можете знайти спеціальний будиночок для котиків. Люди їм допомагають водичкою, щоб вони не страждали від спеки», – додала Марина.  

Робота для українців у Кувейті

Кувейт і Україну розділяють тисячі кілометрів, втім, навіть там Марина знайшла частинку Батьківщини. У Кувейті досить чисельна українська діаспора, а українське посольство уважне до своїх людей.

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Марина каже, що там українців дуже люблять і поважають, навіть хорошої роботи для наших не шкодують.

У Кувейті українці працюють не прибиральниками, вантажниками або аніматорами, як у багатьох інших країнах, а лікарями, вчителями й менеджерами великих компаній.

Кувейт – ще одна країна, яку Україна може вважати хорошим другом. Поки найближчі сусіди відправляють нам кулі, в далекому Кувейті наших люблять і поважають.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть українці в Еквадорі.

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Теги: Анна Мещерякова, Кувейт, українські емігранти
23.05.2019 17:30
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