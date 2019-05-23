Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чи добре ви знаєте українську літературу? Тест / 23.05.2019 12:14

Чи добре ви знаєте українську літературу? Тест

0

Чи добре ви знаєте українську літературу? Пройдіть тест і отримайте оцінку! 🙂

Сьогодні випускники українських шкіл пишуть ЗНО з української мови та літератури. Цього року в зовнішньому незалежному тестуванні візьмуть участь більш ніж 349 тисяч абітурієнтів.

Також по темі: Даша Селфі перевірила, чи пам’ятають депутати шкільну програму з літератури Закон про мову: що потрібно знати кожному українцю? Мова має значення: Україні планують повернути українську

А чи добре ви знаєте українську літературу? Ранок у Великому Місті пропонує вам пройти тест перевірити!

У тесті 12 запитань. Скільки правильних відповідей ви дасте, стільки по дванадцятибальній системі і отримаєте 🙂

Бажаємо успіхів!

Також ми пропонуємо пройти тест і перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Аліна Литвиненко, тест, українська мова
23.05.2019 12:14
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати