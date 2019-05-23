Чи добре ви знаєте українську літературу? Тест

Чи добре ви знаєте українську літературу? Пройдіть тест і отримайте оцінку! 🙂

Сьогодні випускники українських шкіл пишуть ЗНО з української мови та літератури. Цього року в зовнішньому незалежному тестуванні візьмуть участь більш ніж 349 тисяч абітурієнтів.

А чи добре ви знаєте українську літературу? Ранок у Великому Місті пропонує вам пройти тест перевірити!

У тесті 12 запитань. Скільки правильних відповідей ви дасте, стільки по дванадцятибальній системі і отримаєте 🙂

Бажаємо успіхів!



Також ми пропонуємо пройти тест і перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

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