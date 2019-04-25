Мова має значення: Україні планують повернути українську

Сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила Закон про мову. Рішення підтримали 278 депутатів. Він закріплює функціонування української мови як державної та її місце в усіх сферах життя. Чому українська десятиліттями була «не на часі» і розділяла суспільство? І чому сьогодні це справді важливо?

Мовний законопроект №5670

Жовтень 1989 рік. Закон УРСР «Про мови в Українській РСР». Державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки визнано українську. На той час це було кроком уперед, бо закон підтримав мову в окремих сферах, хоч цілком і не подолав русифікацію.

Лютий 2012 рік. За президентства Віктора Януковича ухвалили скандальний закон про мову, неофіційно відомий як «Закон Колесніченка-Ківалова». Він фактично узаконив російську на місцевих рівнях. Тобто в деяких регіонах вона набула статусу офіційної поруч з українською, а по факту – замість неї.

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Квітень 2019 рік. Депутати мають розглянути законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Експерти кажуть, нині це одне з найважливіших завдань, адже закон про українську мову – питання національної безпеки і державної єдності.

Дуже важливо, що саме цей доопрацьований законопроект №5670 згуртував громадськість, експертів, депутатів і усіх, кого закон безпосередньо торкнеться. Прийняття закону підтримали понад 70 всеукраїнських і сотні місцевих громадських організацій, вчені ради провідних університетів країни.

Більше того, десятки митців, літераторів, музикантів, волонтерів, військових, державних та церковних діячів звернулись до депутатів парламенту з вимогою ухвалити історичне рішення – прийняти закон про державну мову і повернути Україні українську.

Що змінить закон про мову?

Він, перш за все, гарантує усім право отримувати інформацію та послуги українською мовою в усіх публічних сферах, а також передбачає дієву систему контролю і санкції за їх порушення.

«Усі люди, які надають послуги, повинні знати українську мову. Це не одразу вступає в силу. Через деякий час. Є перехідні періоди. Рік – два. Але коли вони набудуть чинності, послуги мають надаватися українською за замовчуванням, а за бажанням клієнта – будь-якою мовою», – зазначив спів координатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда.

Водночас, за словами експертів, проект жодним чином не утискає мови національних меншин. Документ базується на найкращих прикладах європейського мовного законодавства та відповідає усім сучасним вимогам. І не потрібно лякатися. У приватну сферу життя кожного громадянина новий мовний закон не втручається.

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