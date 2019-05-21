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ICTV / Ранок / Понти чи просто транспорт: на яких авто їздять українські зірки / 21.05.2019 19:05

Понти чи просто транспорт: на яких авто їздять українські зірки

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Пліткують, що знаменитості однією машиною не обмежуються. Зірки українського шоу-бізнесу зізналися самі скільки автівок тримають у гаражі. 

Наприклад, у гаражі в американського співака Джастіна Бібера стоять: Ferrari, Lamborghini, Cadillac, Audi, Range Rover і  Lincoln. А футболіст Девід Бекхем пересувається на BMW, Bentley, Lamborghini, Range Rover і одразу трьох мотоциклах Harley-Davidson.

Скільки машин мають українські зірки? 

Наші зірки намагаються від голлівудських не відставати, і поступово заповнюють свої гаражі чотириколісними засобами пересування.

Також по темі: Мадонна та Вєрка Сердючка на одній сцені. Як виступили зіркові гості Євробачення 2019 Наомі Кемпбелл заінтригувала знімком з малюком на руках Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?

Для прикладу, телеведучий Сергій Притула зізнався, що з дружиною мають по одному авто і в додачу службовий бус – для гастролей.

А от боксер Денис Берінчик має 5 авто і ще 5 мотоциклів. На відміну від спортсмена, телеведучий Олександр Скічко та актор Богдан Юсипчук лише мріють про власний автопарк.

«У мене буде 5 автомобілів: Maserati, якийсь із джипів, електрокар, можливо Nissan, Tesla, якийсь Mercedes, де буде їздити водій, і автомобіль дружини», – поділився бажаннями Богдан Юсипчук.

Скільки машин має Маша Єфросиніна, Сергій Бабкін та інші зірки – дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, перед ким виступають українські зірки

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Теги: Мирослава Мандзюк, українські зірки, шоу-біз
21.05.2019 19:05
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