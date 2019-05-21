Понти чи просто транспорт: на яких авто їздять українські зірки

Пліткують, що знаменитості однією машиною не обмежуються. Зірки українського шоу-бізнесу зізналися самі скільки автівок тримають у гаражі.

Наприклад, у гаражі в американського співака Джастіна Бібера стоять: Ferrari, Lamborghini, Cadillac, Audi, Range Rover і Lincoln. А футболіст Девід Бекхем пересувається на BMW, Bentley, Lamborghini, Range Rover і одразу трьох мотоциклах Harley-Davidson.

Скільки машин мають українські зірки?

Наші зірки намагаються від голлівудських не відставати, і поступово заповнюють свої гаражі чотириколісними засобами пересування.

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Для прикладу, телеведучий Сергій Притула зізнався, що з дружиною мають по одному авто і в додачу службовий бус – для гастролей.

А от боксер Денис Берінчик має 5 авто і ще 5 мотоциклів. На відміну від спортсмена, телеведучий Олександр Скічко та актор Богдан Юсипчук лише мріють про власний автопарк.

«У мене буде 5 автомобілів: Maserati, якийсь із джипів, електрокар, можливо Nissan, Tesla, якийсь Mercedes, де буде їздити водій, і автомобіль дружини», – поділився бажаннями Богдан Юсипчук.

Скільки машин має Маша Єфросиніна, Сергій Бабкін та інші зірки – дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, перед ким виступають українські зірки.

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