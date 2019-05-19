Мадонна та Вєрка Сердючка на одній сцені. Як виступили зіркові гості Євробачення 2019

В ізраїльському Тель-Авіві відгримів гранд-фінал феєричного музичного шоу – Євробачення 2019!

В якості запрошених зіркових гостей на сцені Євробачення виступили переможці та найяскравіші конкурсанти різних років, всесвітньо відомий модельєр та голлівудська актриса ізраїльського походження.

Як думаєте, чий виступ зірвав овації у залі? Що можна назвати найяскравішим моментом всього шоу? Хто переплюнув саму королеву поп-сцени Мадонну?

Ну, звичайно, наша зірка, неперевершена Вєрка Сердючка, срібна призерка Євробачення 2007.

Незважаючи на офіційну відмову від участі у міжнародному конкурсі, Україна все-таки виступила у гранд-фіналі Євробачення 2019!

Вєрка Сердючка та її колектив запалив сцену з переможною піснею ізраїльської співачки Нетти Барзілай «TOY».

Струсонули пил з легендарних концертних костюмів, які запам’ятались усім під час виступу у 2007 році та дали їм другий шанс засяяти на сцені в Ізраїлі.

А засяяло так, що засліпило всю Європу!

Головним задумом перформансу та сюрпризом для глядачів став обмін хітами Євробачення.

Артистам вдалося вдихнути нове життя та унікальне звучання таким знайомим хітам.

Зваблива представниця від Кіпру переспівала «Dancing Lasha Tumbai» Вєрки Сердючки!

Співачка у тілесному комбінезоні на величезних підборах виконувала карколомні та відверті танці.

Овації та активна підтримка глядачів говорять про те, що виступ Елені Фурейра таки вдався!

Кончіта Вурст, переможниця 2014 року, представила пісню Heroes шведського співака Монса Сельмерлева.

На сцену австрійська травесті-діва вийшла у костюмі, який не залишив нам місця для фантазії.

Переможець 2015 року, у свою чергу, зміг вдало передати настрій пісні Fuego, яка принесла Елені Фурейра 2 місце у 2018 році.

Забагато Нетти не буває? Минулорічна тріумфаторка конкурсу Нетта Барзілай використала свій час у телевізійному ефірі з максимальною вигодою для себе – і конкурс відкрила, і нову пісню величезній аудиторії представила, молодець!

Французький кутюр’є Жан Поль Готьє став не тільки глядачем Євробачення 2019, а і його безпосереднім учасником та зірковим гостем.

Знаменитий дизайнер підготував вбрання для своїх улюблених муз – Мадонни та Дани Інтернешнл.

У фіналі також засвітилась ізраїльська актриса, «Чудо-жінка» Галь Гадот. У відеоролику зірка розповіла, що можна зробити у Тель-Авіві всього за три хвилини.

Вишенькою на торті став виступ легендарної поп-королеви – Мадонни. Співачка підірвала зал яскравим та епатажним шоу.

Глядачі Євробачення мали нагоду першими оцінити прем’єрну пісню співачки – Future. Щоб побалувати давніх поціновувачів свого таланту, зірка виконала свій хіт Like a prayer.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 18 Май 2019 в 7:35 PDT

Також один із офіційних партнерів Євробачення 2019 компанія My Heritage, що є однією з лідерів за визначенням походження і родинних зв’язків людей за допомогою аналізу ДНК, запропонував зірковим гостям здати ДНК-тест для з’ясування свого генеалогічного дерева.

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Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, що пісня переможця Євробачення Дункана Лоуренса Arcade має реальну любовну історію.

Він написав її після трагедії, яка трапилася з його молодим чоловіком.

Тетяна Вербецька

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