Євробачення 2019. Коротко про головне

Хава Нагіла! Подія, яку чекали мільйони, відгриміла з широким розмахом, на який був здатен лише Ізраїль. До фіналу Євробачення 2019 ми готувалися заздалегідь. Відео з виступами учасників півфіналів переглянуто, смаколиками запаслися і вперед!

Не бійся мріяти! Цьогорічний лозунг конкурсу підкреслює єдність та водночас різноманітність континенту.

Все шоу червоною ниткою пронизане закликами до толерантності, рівності та братерства. Не бійтесь бути такими, якими ви є, виділятись, боротись з негативом!

Боротьба з комплексами зачіпає всіх людей на планеті, головне те, як до цього ставишся саме ти!

Головною зіркою на сцені, на нашу суб’єктивну думку, була наша Вєрка Сердючка!

Так запалювати сцену та комунікувати із глядачами вміє тільки вона! Немає жодних перепон для здійснення мрій, навіть якщо “твій інгліш – ніхт ферштейн”.

Отож, ділимося враженнями від виступів першої десятки!

Нідерланди

Всім розбитим серцям присвячується…

Переможна пісня Дункана Лоуренса Arcade має реальну любовну історію та написана Лоуренсом після трагічної смерті його молодого чоловіка.



Італія

Фінансова нестабільність? Відсутність підтримки близьких?

Проникнись життєвою історією італійця та знай, гроші – то вода, ось вони є, а там вже й нема!

Росія

Любов Філіпа Кіркорова до дзеркал дає про себе знати у номері Сергія Лазарєва на Євробаченні 2019.

Швейцарія

Співак надихнувся однойменним фільмом «Брудні танці» з Патріком Свейзі і виступив із запальною композицією.

Редакція Ранку рекомендує до прослуховування! Танцюйте разом з нами!

Норвегія

Проблеми в особистому житті? Неприємності на роботі? Шамани із Норвегії допоможуть тобі онлайн без реєстрації.

Недарма за результатами глядацького голосування вони зайняли перше місце!

Швеція

Динамічний виступ харизматичного співака із ще більш харизматичними бек-вокалістками нагадав нам, що насправді ніколи не пізно, щоб покохати.

Кохайтесь, бо ми того варті!

Азейбарджан

Український режисер-постановник Костянтин Томільченко допоміг Азербайджану створити високотехнологічну постановку на Євробаченні 2019.

Красунчик та незвичне шоу на сцені Євробачення зробили своє діло! Хочеться передивитись ще раз! Що радимо зробити і Вам!

Північна Македонія

Не знаєш, як виховувати дітей, маєш труднощі у спілкуванні з молодшим поколінням?

Вам поспішає на допомогу співачка з Македонії!

Австралія

Комусь для того, щоб літати необхідні крила, для співачки із Австралії достатньо кількаметрового шеста.

Це було неперевершено! Наша фаворитка!

Ісландія

«Марув на максималках». Вам важко на душі? Здається, наче шкребуть кішки?

Відпустіть невинних тваринок, нехай за них це роблять Хатарі з Ісландії. Здивуйте своїх близьких!

Зустрінемось наступного року вже у Нідерландах та плекаємо надію, що Україна таки стане учасником Євробачення 2020!

P.S. Нам не вистачало українських ведучих Євробачення, які так високо підняли планку, що яким би чемпіоном ти не був, все одно не перескочиш!

Тетяна Вербецька

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