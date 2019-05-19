Дункан Лоуренс із Нідерландів. Все, що ви не знали про переможця Євробачення 2019

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) здобув перемогу у 64-му пісенному конкурсі Євробачення! Для Нідерландів це перша перемога за останні 44 роки. Країна ще у далекому 1975 році відчувала солодкий смак перемоги, яку принесла їм поп-група Teach-In.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@itsduncanlaurence) 18 Май 2019 в 5:20 PDT

Справжнє ім’я – Дункан де Мур

Дата народження – 11 квітня 1994 (25 років)

Родом із невеличкого містечка Спейкеніссе, Нідерланди

Освіта – Rock Academy

Професія – співак, автор пісень та музичний продюсер

Сімейний стан – неодружений, дітей немає

Півфіналіст п’ятого сезону шоу «The Voice of Holland» у 2015 році

Улюблена співачка – Емі Вайнгауз

Найкраща пісня, яка не виграла Євробачення – Benjamin Ingrosso – Dance You Off

Поради від хвилювання на сцені – твердо стояти на ногах, фокусуватись на музиці та насолоджуватись моментом.

Переможна пісня Arcade має реальну любовну історію та написана Лоуренсом після трагедії, що трапилася з його молодим чоловіком.

Щоразу він ніби проживав свій біль на сцені, від чуттєвого виконання у мільйонів людей бігали мурахи по тілу.

Дункан Лоуренс Arcade (Гра) – Переклад пісні

Розбите серце – все, що залишилося,

Я все ще зашпаровую тріщини.

Втратив пару шматочків, поки

Я ніс його, ніс його, ніс його додому.

Я боюся всього себе,

Мій розум здається чужою землею.

Тиша дзвенить в моїй голові,

Будь ласка, віднеси мене, віднеси мене, віднеси мене додому.

Я витратив всю любов, що я мав

Ми завжди були грою без шансу на перемогу.

Хлопець з маленького міста у великій грі,

Я став залежним від гри без шансу на перемогу.

Все, що я знаю, все, що я знаю –

Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.

Скільки монеток в слоті

Дають нам щось і забирають так багато.

Я бачив кінець ще до початку,

Але все одно продовжував, продовжував, продовжував.

Все, що я знаю, все, що я знаю –

Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.

Мені не потрібні твої ігри, гра закінчена,

Випусти мене з цих американських гірок.

Все, що я знаю, все, що я знаю –

Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.

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Маємо надію, що наступного року Україна відправить свого представника у Нідерланди на 65-й пісенний конкурс Євробачення!

А цього року ми мали нагоду насолоджуватись виступом неперевершеної Вєрки Сердючки та її команди, яка стала зірковою гостею у Тель-Авіві – розірвала сцену та запалила зал, краще за королеву поп-музики Мадонну.

Тетяна Вербецька

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