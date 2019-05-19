Дункан Лоуренс із Нідерландів. Все, що ви не знали про переможця Євробачення 2019

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) здобув перемогу у 64-му пісенному конкурсі Євробачення! Для Нідерландів це перша перемога за останні 44 роки. Країна ще у далекому 1975 році відчувала солодкий смак перемоги, яку принесла їм поп-група Teach-In.
Справжнє ім’я – Дункан де Мур
Дата народження – 11 квітня 1994 (25 років)
Родом із невеличкого містечка Спейкеніссе, Нідерланди
Освіта – Rock Academy
Професія – співак, автор пісень та музичний продюсер
Сімейний стан – неодружений, дітей немає
Півфіналіст п’ятого сезону шоу «The Voice of Holland» у 2015 році
Улюблена співачка – Емі Вайнгауз
Найкраща пісня, яка не виграла Євробачення – Benjamin Ingrosso – Dance You Off
Поради від хвилювання на сцені – твердо стояти на ногах, фокусуватись на музиці та насолоджуватись моментом.
Переможна пісня Arcade має реальну любовну історію та написана Лоуренсом після трагедії, що трапилася з його молодим чоловіком.
Щоразу він ніби проживав свій біль на сцені, від чуттєвого виконання у мільйонів людей бігали мурахи по тілу.
Дункан Лоуренс Arcade (Гра) – Переклад пісні
Розбите серце – все, що залишилося,
Я все ще зашпаровую тріщини.
Втратив пару шматочків, поки
Я ніс його, ніс його, ніс його додому.
Я боюся всього себе,
Мій розум здається чужою землею.
Тиша дзвенить в моїй голові,
Будь ласка, віднеси мене, віднеси мене, віднеси мене додому.
Я витратив всю любов, що я мав
Ми завжди були грою без шансу на перемогу.
Хлопець з маленького міста у великій грі,
Я став залежним від гри без шансу на перемогу.
Все, що я знаю, все, що я знаю –
Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.
Скільки монеток в слоті
Дають нам щось і забирають так багато.
Я бачив кінець ще до початку,
Але все одно продовжував, продовжував, продовжував.
Все, що я знаю, все, що я знаю –
Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.
Мені не потрібні твої ігри, гра закінчена,
Випусти мене з цих американських гірок.
Все, що я знаю, все, що я знаю –
Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.
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Маємо надію, що наступного року Україна відправить свого представника у Нідерланди на 65-й пісенний конкурс Євробачення!
А цього року ми мали нагоду насолоджуватись виступом неперевершеної Вєрки Сердючки та її команди, яка стала зірковою гостею у Тель-Авіві – розірвала сцену та запалила зал, краще за королеву поп-музики Мадонну.
Тетяна Вербецька
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