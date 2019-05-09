Кремль розповсюдив абсурдні міфи про Другу світову війну

Росіяни не перестають дивувати нас своїм трактуванням історичних подій. Володимир Путін, наприклад, заявляв, що Росія виграла б Другу світову війну і без участі українців, а Леніна він взагалі звинуватив у розпаді Радянського Союзу.
Міф перший: Хрещатик та Успенський собор у Києві підірвали нацисти
22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз і стрімко захоплювала його території.
Тому Йосип Сталін взяв на озброєння тактику «випаленої землі». Радянські спецслужби знищували все цінне, що не могли вивезти із тих територій, яким загрожувала окупація Третього Рейху.
У Києві перед відступом радянських військ у вересні 1941-го Сталін наказав знищити всі запаси продовольства, електростанцію та 4 мости. А центральну частину міста замінували та підірвали.
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Міф другий: Радянський Союз самотужки переміг гітлерівську Німеччину
Коли наприкінці 1941-го СРСР опинився на межі катастрофи, Вашингтон надав Москві матеріальну допомогу за програмою ленд-ліз. Так Радянський Союз отримав 18 тисяч літаків, 11 тисяч танків, 500 бойових кораблів та катерів, а також понад 11 мільярдів доларів фінансової підтримки.
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У перерахунку, сьогодні це понад 100 мільярдів доларів. Обсяги поставок американського продовольства були такими, що ним можна було б прогодувати 10-мільйонну армію протягом 4 років. Навіть легендарна реактивна установка «Катюша» монтувалася на американські вантажівки «студебекер».
За ці поставки СРСР лише частково розрахувався із США золотом.
Міф третій: битва на Курській дузі – найбільша танкова баталія часів Другої світової
У липні 1943-го радянські війська завдали нищівної поразки солдатам Третього Рейху. У Курській битві, яка стала переломною у війні, задіяли з обох сторін 1200 танків.
Проте радянська пропаганда замовчувала, що справжня наймасштабніша танкова битва Другої світової відбулася влітку 1941-го. Вона тривала тиждень у районі міст Дубно, Броди та Луцьк на Волині.
У ній брали участь понад 3 тисячі радянських та 700 німецьких танків. Координувати дії фронту особисто прибув начальник Генштабу Георгій Жуков.
Та, незважаючи на чисельну перевагу, радянські війська потрапили в оточення, а далі – панічно відступали, втративши майже усі танки. Тому у Радянському Союзі про ту ганебну поразку замовчували.
Міф четвертий: нацисти ешелонами вивозили чорнозем з України
У Третьому Рейху скрупульозно підходили до підрахунку награбованого майна. У жодному звіті немає даних про вивезення землі як ресурсу з території України. В
раховуючи стан радянських доріг та не дуже щільну мережу залізниць, гітлерівська Німеччина, окупувавши частину СРСР, постійно мала клопіт із постачанням до військ потрібних матеріалів.
Викопати, завантажити, а згодом ще й перевезти землю – доволі трудомісткий процес, який не приносить економічного ефекту.
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