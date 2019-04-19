Нові правила страхування авто: що зміниться?

Нові правила страхування авто: в Україні можуть змінитися правила виплат за полісами страхування автомобілів. Це передбачено законопроектом Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Експерти зазначають: водії, які потрапили в ДТП, стануть більш захищеними від збитків. Проте й не виключають, що вартість страховки може збільшитися.

Законопроект про автоцивілку має зрівняти страхові виплати в Україні з тими, які діють у Європейському Союзі. Там відшкодування фізичній особі починається з одного мільйона євро.

Як відбуваються страхові виплати на 2019 рік?

«З 2019 року в разі смерті або нанесенні шкоди особам, цей ліміт становить 260 тисяч гривень. Якщо шкоди нанесли майну – 130 тисяч гривень», – пояснює адвокат Віталій Собкович.

У разі прийняття законопроекту, страхові виплати будуть підвищувати з року в рік. Якщо у 2020 році потерпілий за шкоду життю зможе отримати 1 мільйон гривень, то у 2025 році ця сума зросте в двадцять разів.

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У разі пошкодження авто, людина отримає 500 тисяч гривень з наступного року та 8 мільйонів гривень – через 5 років.

«Страхова компанія виплачує кошти постраждалому з урахуванням зносу. Тобто замість 100 тисяч йому виплачують 60. Чим машина старіша, тим більший знос, і тим меншу суму страхова компанія виплачує постраждалому», – зазначив Віталій Собкович.

Тепер цю норму планують прибрати. Єдине об’єднання страховиків буде слідкувати за виплатами та здійснювати захист споживачів.

На сьогодні, якщо страхова компанія неплатоспроможна, то її клієнти не можуть отримати виплати. До того ж, зараз моторно-транспортне бюро не виплачує кошти потерпілим, поки така компанія не визнана банкрутом та не ліквідована.

Які проблеми має вирішити законопроект?

Законопроектом передбачається, що здійснювати виплати постраждалим можна буде до прийняття рішення про ліквідацію компанії-банкрута.

Експерти попереджають, що існують страхові компанії, які користуються прогалинами в законодавстві. Вони вимагають додаткові документи та затримують термін виплати компенсації. Законопроект має вирішити цю проблему шляхом зменшення строків виплат.

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