Кришталевий шпиль чи пасіка на даху: яким буде Нотр-Дам після реконструкції

Після жахливої пожежі Собору Паризької Богоматері, яка шокувала весь світ 15 квітня, влада Франції оговталася і взялась за роботу відновлення пам’ятки архітектури. В Нотр-Дам де Парі обвалився дах та шпиль, тож саме ці елементи потребують негайної відбудови. І дизайнери з усього світу мають своє бачення, який тепер вигляд мусить мати собор.

Дехто вважає, що слід відбудувати шпиль автентичним, і цим самим ніби віддати шану історії, інші ж запевняють, що нові дизайнерські рішення лише популяризують одну з найкрасивіших пам’яток архітектури Франції.

Кришталевий шпиль

До прикладу, італійські архітектори Массіміліано та Доріана Фуксас запропонували проект нового даху зі шпилем з кришталю. За задумом, кришталь буде підсвічуватися вночі. Кришталь має символізувати крихкість історії і духовність, а світло – нематеріальність.

Шпиль у вогні

Інші задумки відзначаються певною цинічністю. До прикладу, французький дизайнер Матьє Леаньє пропонує відтворити шпиль собору таким, як він був під час пожежі – у вогні.

«Мені подобається ідея про заморожений момент в історії, який залишиться на століття. Проект являє собою монументальні язики полум’я, вкриті золотом. Для мене це спосіб зберегти катастрофу і створити щось прекрасне, перетворивши швидкоплинний момент на вічність», – пояснює свій задум дизайнер.

Вежа з прожектором

Словацькі дизайнери пропонують замінити шпиль вежею з прожектором, який направлятиме потужний потік світла в небо. Мовляв раніше, у готичний період, будівельники намагались шпилем досягнути неба, таким був і шпиль Нотр-Даму до пожежі. Тепер, завдяки новим технологіям, у Собору Паризької Богоматері, начебто з’явиться можливість з’єднатися з небом. А от бразильська архітектурна студія з такою ж метою пропонує зробити дах і шпиль суцільним кольоровим вітражем з природним освітленням вдень і внутрішньою підсвіткою вночі.

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Пасіка на даху

Французькі архітектори підготували екопроект реконструкції собору під назвою «Зелений для всіх». Згідно із задумом, на даху собору під скляним куполом потрібно збудувати величезну оранжерею, а всередині шпиля – пасіку з кількома десятками вуликів. Оранжерея і пасіка повинні стати освітнім центром.

Вічна класика

Є й дещо консервативніші пропозиції. Французький архітектор і художник запропонував «ідеалістичний проект перебудови Нотр-Даму». У його версії модернізовані дах і шпиль мають зберегти свою оригінальну форму, однак відображати й сучасну епоху.

Коли відновлять Нотр-Дам

Президент Франції Еммануель Макрон поставив за мету відновити собор всього за 5 років, та деякі експерти вважають, що це просто неможливо. Крім того, різні погляди на те, чи потрібно до реконструкції залучати нові погляди та ідеї, також затягує процес. Але немає сумнівів, що французькі реставратори та архітектори впораються зі своєю роботою на відмінно.

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