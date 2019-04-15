Горить Собор Паризької Богоматері

У Парижі сталася пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дам де Парі, або ж у Соборі Паризької Богоматері.

Шпиль Нотр-Дама згорів дотла і обрушився. Пізніше повністю обрушився дах собору Паризької Богоматері.

Людей із храму було евакуйовано, постраждалих немає.

Пожежні служби гасять будівлю і намагаються врятувати з вогню твори мистецтва, які зберігалися всередині собору Паризької Богоматері.

До місця події вже прибув президент Франції Емманюель Макрон.

“Собор Паризької Богоматері у вогні. Вся нація переживає. Як всі наші співвітчизники, я відчуваю почуття великого смутку, коли бачу, як ця частина нас горить”, – написав він раніше в своєму Twitter.

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