Горить Собор Паризької Богоматері

У Парижі сталася пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дам де Парі, або ж у Соборі Паризької Богоматері.
Шпиль Нотр-Дама згорів дотла і обрушився. Пізніше повністю обрушився дах собору Паризької Богоматері.
Людей із храму було евакуйовано, постраждалих немає.
Пожежні служби гасять будівлю і намагаються врятувати з вогню твори мистецтва, які зберігалися всередині собору Паризької Богоматері.
До місця події вже прибув президент Франції Емманюель Макрон.
“Собор Паризької Богоматері у вогні. Вся нація переживає. Як всі наші співвітчизники, я відчуваю почуття великого смутку, коли бачу, як ця частина нас горить”, – написав він раніше в своєму Twitter.
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15.04.2019 22:29
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