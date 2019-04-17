Що необхідно знати про собор Нотр-Дам де Парі?

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері вразила не лише істориків та культурологів, але й усіх, хто коли-небудь бачив на власні очі або мріяв відвідати собор у Парижі. Увесь світ пережив культурний шок.

«Отож нічого вже не лишилося від таємничого слова, викарбуваного на стіні похмурої вежі Собору Паризької Богоматері. Та й сам храм, може, незабаром зникне з лиця землі».

Березень 1831 р. Це слова з передмови роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері», написані 188 років тому, і ці рядки мало не стали пророчими.

Як будували Собор Паризької Богоматері?

Нотр-Дам де Парі, в перекладі – Собор Паризької Богоматері – один із найдавніших та найславетніших храмів Європи. За дослідженнями археологів, у різні епохи тут стояли чотири церкви. Перший камінь собору заклав у 1163 році єпископ Моріс де Сюллі за правління Людовика VII Юного.

Завершили будівництво в 1330-му. Тобто на зведення Нотр-Даму пішло аж 2 століття. Однак, деталі продовжували будувати й потім – і в епоху ренесансу, і в епоху бароко. Саме тому Собор Паризької Богоматері поєднує в собі елементи різних стилів.

Нотр-Дам на межі руйнування

У ХІХ столітті собор знаходився на межі руйнування. Однією з причин був час. Іншою – антирелігійні та антимонархчні настрої частини французького суспільства. Собор став жертвою багатьох атак. У 1844 році розпочалася грандіозна реконструкція собору і тривала 20 років.

Зокрема шпиль, який впав унаслідок пожежі, звели саме тоді. Під час Французької революції кінця XVIII століття собор також постраждав від нападів вандалів. Багато скульптур розбили, а статуям монархів відтяли голови.

Коли якобінці, або, як вони себе називали, товариство друзів Конституції проводили політику революційного терору. Під час, так званої «якобінської диктатури» вони вирішили замінити католицьку релігію, під якою Собор Паризької Богоматері був із часів заснування, на «культ Вищої істоти», а Нотр-Дам перейменували на «Храм Розуму».

Скарби Нотр-Дама

Однак Нотр-дам відзначається не лише своєю історією, але й естетикою. Культурологи, та й звичайні туристи-поціновувачі прекрасного завжди відзначали фасад Собору та відомі статуї-гаргульї. Ці гротескні фігури, фантастичні і жахливі птахи, демони та монстри є уособленням людських гріхів.

А в скарбниці Нотр-Дам де Парі зберігалася одна з найбільших християнських реліквій – терновий вінець Ісуса Христа. Його викупив та привіз з Єрусалиму король Франції Людовік IX. Священну реліквію вдалося врятувати від вогню.

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Місце паломництва мільйонів

Собор Паризької Богоматері – не просто історична пам’ятка, а й діюча церква. Це місце паломництва, центр зосередження католицизму у Франції і обов’язковий пункт у програмі кожного туриста в Парижі. Щорічно храм відвідували понад 13 мільйонів мандрівників з усього світу.

Можливо, після пожежі, у всьому світі задумуються про те, що звичайна дрібниця може знищити культурну спадщину назавжди. Все буде добре, просто черговий цінний урок для людства.

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