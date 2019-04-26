Як обрати якісний велосипед: поради експерта

Хоче придбати велосипед, але не знаєте, як обрати якісний? Тоді давайте розберемося, що потрібно враховувати перед покупкою.

Перш ніж йти в магазин, потрібно задати собі кілька питань:

Де ви будете їздити на велосипеді: по місту, в лісі чи займатися спортом на трасі.

Яка у вас мета.

На який бюджет розраховуєте.

Вибір велосипеда: на що звертати увагу?

Дивіться, хто виробник, який матеріал рами, та зверніть увагу на навісне обладнання, яким оснащується велосипед.

Не варто відразу витрачати купу грошей. Краще придбати початкову модель, щоб зрозуміти, чого саме ви очікуєте від велосипеда, який стиль катання більше подобається, і тоді вже переходити на серйозну техніку.

В Україні більш популярні гірські велосипеди. Це великі й досить важкі моделі з позашляховою гумою та амортизаційною вилкою. На таких велосипедах люди катаються не лише в лісі та парку, а й просто їздять на роботу. Це не зовсім правильно, тому що для кожного виду катання існують свої велосипеди.

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Звичайно, хочеться обрати найбільш універсальний варіант, але якщо ви будете розвиватися в бік велоспорту, то зрозумієте, що не всі велосипеди підходять до вашого стилю катання.

Шосейний велоспорт. Це легкі карбонові велосипеди, на них можна встановлювати рекордні швидкості та кататися по 100 і більше кілометрів за одну поїздку.

НТБ або крос-кантрі. Це ті ж гірські велосипеди. На них зручно їздити по лісі або по бездоріжжю.

Для безпечної та комфортної їзди по місту існують спеціальні міські велосипеди.

Розмір велосипеда

Для того, щоб обрати велосипед правильно, потрібно скористатися розмірною сіткою на сайті виробника або знайти у Вікіпедії.

Перед походом у магазин поцікавтеся, який розмір рами оптимальний для вашого зросту.

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