Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Догляд за авто: як вберегти шкіряний салон від тріщин / 11.04.2019 12:00

Догляд за авто: як вберегти шкіряний салон від тріщин

0

Хімчистка салону не менш важлива, ніж зовнішня чистка авто. Зазвичай, власники шкіряного салону забувають, що йому теж потрібен догляд хоча б раз на три місяці. Отож, як вберегти  шкіряний салон та лакофарбове покриття? Дізнаєтесь просто зараз.

Поради водіям | догляд за салоном

  1. Якщо вирішили почистити салон самостійно, то пам’ятайте, що дешеві засоби можуть лише завдати шкоди.
  2. Використовуйте спеціальний кондиціонер для догляду за шкіряним салоном.
  3. Наносити кондиціонер потрібно раз на три місяці по 25 грамів.
  4. Перевіряйте, якими засобами вам будуть мити машину.

Очищувач повинен бути без спирту і розчинників. Не купуйте засоби, на яких написано 2 в 1. До того ж, він має бути призначений лише для шкіри.

Багато хто уникає шкіряних салонів, бо думають, що з часом шкіра тріскається або ж стає бугристою. Це відбувається лише через відсутність належного догляду. Якщо шкіру не зволожувати, то з часом вона потріскається, як шкіра на руках людини.

Весною та влітку  важливо не забувати про різного роду органіку: пташиний послід, мошки, бітум. Вони лишають сліди, які важко виводяться.

Бітум роз’їдає лак, тому авто потрібно відразу від нього очищати. Та ж сама ситуація з мошками і пташиним послідом. Адже це все – кислота, яка теж роз’їдає лак, і через це на авто лишаються п’ятна.

Бережіть свій автомобіль, прислухайтеся до порад експертів та економте з розумом!

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Як на автомийках псують ваше авто?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: авто, догляд за авто, Максим Несміянов, Марина Лишак, шкіряний салон
11.04.2019 12:00
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати