Догляд за авто: як вберегти шкіряний салон від тріщин

Хімчистка салону не менш важлива, ніж зовнішня чистка авто. Зазвичай, власники шкіряного салону забувають, що йому теж потрібен догляд хоча б раз на три місяці. Отож, як вберегти шкіряний салон та лакофарбове покриття? Дізнаєтесь просто зараз.
Поради водіям | догляд за салоном
- Якщо вирішили почистити салон самостійно, то пам’ятайте, що дешеві засоби можуть лише завдати шкоди.
- Використовуйте спеціальний кондиціонер для догляду за шкіряним салоном.
- Наносити кондиціонер потрібно раз на три місяці по 25 грамів.
- Перевіряйте, якими засобами вам будуть мити машину.
Очищувач повинен бути без спирту і розчинників. Не купуйте засоби, на яких написано 2 в 1. До того ж, він має бути призначений лише для шкіри.
Багато хто уникає шкіряних салонів, бо думають, що з часом шкіра тріскається або ж стає бугристою. Це відбувається лише через відсутність належного догляду. Якщо шкіру не зволожувати, то з часом вона потріскається, як шкіра на руках людини.
Весною та влітку важливо не забувати про різного роду органіку: пташиний послід, мошки, бітум. Вони лишають сліди, які важко виводяться.
Бітум роз’їдає лак, тому авто потрібно відразу від нього очищати. Та ж сама ситуація з мошками і пташиним послідом. Адже це все – кислота, яка теж роз’їдає лак, і через це на авто лишаються п’ятна.
Бережіть свій автомобіль, прислухайтеся до порад експертів та економте з розумом!
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