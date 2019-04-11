Догляд за авто: як вберегти шкіряний салон від тріщин

Хімчистка салону не менш важлива, ніж зовнішня чистка авто. Зазвичай, власники шкіряного салону забувають, що йому теж потрібен догляд хоча б раз на три місяці. Отож, як вберегти шкіряний салон та лакофарбове покриття? Дізнаєтесь просто зараз.

Поради водіям | догляд за салоном

Якщо вирішили почистити салон самостійно, то пам’ятайте, що дешеві засоби можуть лише завдати шкоди. Використовуйте спеціальний кондиціонер для догляду за шкіряним салоном. Наносити кондиціонер потрібно раз на три місяці по 25 грамів. Перевіряйте, якими засобами вам будуть мити машину.

Очищувач повинен бути без спирту і розчинників. Не купуйте засоби, на яких написано 2 в 1. До того ж, він має бути призначений лише для шкіри.

Багато хто уникає шкіряних салонів, бо думають, що з часом шкіра тріскається або ж стає бугристою. Це відбувається лише через відсутність належного догляду. Якщо шкіру не зволожувати, то з часом вона потріскається, як шкіра на руках людини.

Весною та влітку важливо не забувати про різного роду органіку: пташиний послід, мошки, бітум. Вони лишають сліди, які важко виводяться.

Бітум роз’їдає лак, тому авто потрібно відразу від нього очищати. Та ж сама ситуація з мошками і пташиним послідом. Адже це все – кислота, яка теж роз’їдає лак, і через це на авто лишаються п’ятна.

Бережіть свій автомобіль, прислухайтеся до порад експертів та економте з розумом!

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