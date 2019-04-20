Монохром в весенних луках: 4 стильных образа (ФОТО)

Как правильно сочетать цвета, чтобы выглядеть стильно и элегантно? Дизайнеры уверены, что вы точно не попадете пальцем в небо, если выберите тотал лук для городских улиц. Сегодня создавать монохромные луки образы – это преимущество.

«Нужно понимать, что самые популярные монохромные луки – это total black и total white, но мы считаем, что в этом сезоне нельзя концентрироваться только на этих оттенках. Сейчас можно смело выбрать монохром в красном, оливковом, нежно-розовом цветах. Все больше украинских дизайнеров экспериментируют с монохромными стилями. Если же вы не хотите ходить с однотонным образом, то можно просто разбавить лук яркой обувью или аксессуарами»,– делятся дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик.

Нежная фуксия

Сам цвет очень яркий и броский, и если неправильно его преподнести, то можно выглядеть нелепо. Лучше всего этот цвет носить в легких платьях.

Экспериментируйте аксессуарами нежно-розового цвета или нюдовых оттенков.

Совет дизайнеров: если вы выбираете вещь сочного цвета, то она не должна быть перегружена деталями. В таком цвете лучше всего отдать предпочтение тканям легким и без вычурных узоров. Хотите яркий цвет? – придерживайтесь простых правил!

Оливка в мартини

Один из самых популярных цветов сезона, что скрывать. В весенних коллекциях многих дизайнеров можно увидеть наличие этого оттенка.

Устоять перед платьем-рубашкой в таком цвете мало кому удастся.

Совет дизайнеров: смело создавайте тотал-лук в таком цвете, он подходит практически всем!

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Доблестный мак

К монохромному образу особые требования – он должен быть безупречным. Вы должны до всех малейших деталей продумать ваш образ, ведь на вас будут обращать внимания все без исключения.

Совет дизайнеров: носить красный умеет далеко не каждая модница. Если до этого момента не носили, то рекомендуем начать с красного платья.

Солнечно–желтый

Весной и летом никто не будет сомневаться в том, что вы выбрали этот прекрасный монохром. Цвет станет более уместным на праздничных тотал-луках.

Совет дизайнеров: этот оттенок мировые дизайнеры сочетают с ультрафиолетом, который уже несколько сезонов сохраняет свои позиции. Главная рекомендация – желтый не всем подходит, важно выбрать свой тон и свой фасон, не забывайте об этом.

Монохром – это площадка для вашей фантазии. Создавайте совершенные луки и стремитесь к собственному стилю!

Ольга Коломоец

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