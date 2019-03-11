Модні тренди весни 2019: як створити ідеальний образ

Модні тренди весни 2019 вражають різноманітністю фактур і матеріалів. Що буде актуальним у новому сезоні? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП головних модних тенденцій, які мають з’явитися в гардеробі цієї весни.

Шляпи з широкими полями

Цієї весни в моду повертаються шляпи з великими полями. І чим більше, тим краще! На прохолодну березневу погоду ідеально підійде елегантна фетрова шляпа. А от у квітні-травні сміливо міняйте її га гігантську солом’яну. Причому, дизайнери рекомендують носити її не лише на пляжі, але й у місті.

Кольорові колготки

Якщо у вашій шафі можна знайти тільки класичні чорні та тілесні колготки – час це виправити. Адже сьогодні у тренді яскраві однотонні варіанти. Жовті, блакитні, рожеві, помаранчеві – стильно виглядатимуть будь-які. А от про колготки з візерунками весною 2019 варто забути.

Банти

Великі та яскраві банти – один із головних атрибутів модного весняного образу.

Вони зроблять легким і нарядним навіть строгий та стриманий образ! Цей тренд прийшов до нас прямо з подіумів. Сьогодні банти прикрашають колекції всіх провідних дизайнерів, зокрема – Dior, Valentino та Armani.

Бавовняне мереживо

Романтичні красуні, для вас є чудова новина: у моду знову повертається мереживо! Причому, цієї весни його можна вдягати не лише на світський раут, а навіть в офіс чи на прогулянку.

Зверніть увагу: особливої популярності набуває так зване бавовняне мереживо. Цей матеріал виглядає просто, і водночас – ніжно та витончено. Ну хіба можливо встояти і не придбати хоча б одну мереживну сукню? 🙂

Шкіряні спідниці

Шкіряні спідниці – must have у новому сезоні! Зверніть увагу на модель-карандаш, а також на варіанти трапецієвидної форми. А якщо ви боїтеся, що образ виглядатиме надто зухвало – поєднуйте шкіряні спідниці з піджаком або об’ємним светром та ботинками на рівній підошві.

Трендовий бежевий

Бежевий колір – беззаперечний хіт цієї весни

Вбиратися в легкі пастельні тони можна з голови до ніг: поєднання карамельних, молочних та кавових відтінків в одному образі виглядає дорого і стильно.

Принт горошок

Ще нещодавно актуальна клітинка поступається місцем романтичному горошку. У моді як стриманий чорно-білий принт, так і фантазійні кольорові рішення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Франції моделям заборонили худнути

Аліна Воронкова

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