Лайфхаки з морозильною камерою, про які ви ще не знаєте

Морозильна камера є у всіх, а от лайфхаки з нею – знає не кожен. Як зробити охолоджувач від забоїв, та як швидко охолодити воду, коли надворі спека? Дізнаєтесь уже зараз.

Якщо вдарилися, не потрібно більше хапати будь-що з морозилки. Можна зробити для цього спеціальний «охолоджувач» за розміром і формою забиття.

Проблема: забій Вирішення: паперові рушники

Відірвіть кілька паперових рушничків. Складіть їх у декілька разів. Намочіть у воді, щоб м’який шар рушника повністю поглинув воду. Покладіть рушнички на тарілку й поставте в морозилку на годину. Рушнички можуть трохи пристати до тарілки, але цей недолік можна виправити протягом 30 секунд. Розм’яклим рушничком огортаємо місце, яким вдарилися. Холодить дуже добре і не розлазиться. Окрім того, це дуже зручно, адже можна скорегувати форму під забій у будь-якому місці.

Вердикт: працює

Спека не за горами. І тоді проблема всіх людей – вода, яка завжди здається теплою. Звичайно, її можна просто кинути в морозилку, а можна й пришвидшити процес охолодження.

Проблема: тепла вода Вирішення: паперові рушники + вода

Зволожуємо водою паперові рушники, повністю огортаємо пляшку з водою і залишаємо в морозилці на півгодини.

Вердикт: працює

Морозилка може врятувати у багатьох ситуаціях, головне – знати в яких! І не вірте всьому, що пишуть в Інтернеті, вірте нам. Ми перевіримо!

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