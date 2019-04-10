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ICTV / Ранок / Лайфхаки з морозильною камерою, про які ви ще не знаєте / 10.04.2019 20:00

Лайфхаки з морозильною камерою, про які ви ще не знаєте

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Морозильна камера є у всіх, а от лайфхаки з нею – знає не кожен. Як зробити охолоджувач від забоїв, та як швидко охолодити воду, коли надворі спека? Дізнаєтесь уже зараз. 

Якщо вдарилися, не потрібно більше хапати будь-що з морозилки. Можна зробити для цього спеціальний «охолоджувач» за розміром і формою забиття.

Проблема: забій 

Вирішення: паперові рушники

Відірвіть кілька паперових рушничків. Складіть їх у декілька разів. Намочіть у воді, щоб м’який шар рушника повністю поглинув воду. Покладіть рушнички на тарілку й поставте в морозилку на годину. Рушнички можуть трохи пристати до тарілки, але цей недолік можна виправити протягом 30 секунд. Розм’яклим рушничком огортаємо місце, яким вдарилися.  Холодить дуже добре і не розлазиться.  Окрім того, це дуже зручно, адже можна скорегувати форму під забій у будь-якому місці.

Вердикт: працює 

Спека не за горами. І тоді проблема всіх людей – вода, яка завжди здається теплою. Звичайно, її можна просто кинути в морозилку, а можна й пришвидшити процес охолодження.

Проблема: тепла вода 

Вирішення: паперові рушники + вода 

Зволожуємо водою паперові рушники, повністю огортаємо пляшку з водою і залишаємо в морозилці на півгодини.

Вердикт: працює

Морозилка може врятувати у багатьох ситуаціях, головне – знати в яких! І не вірте всьому, що пишуть в Інтернеті, вірте нам. Ми перевіримо!

Також дивіться: Як довше зберегти продукти свіжими? Лайфхаки для кухні

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Теги: лайфхаки, морозильна камера
10.04.2019 20:00
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