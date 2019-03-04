У Франції боржників не випускають за кордон

Ми у Франції – країні, яка спонукає своїх громадян не тільки економити, але й виробляти зелену енергію. Отож, ми порівняємо якість комунальних послуг у Парижі та Києві і розкажемо про систему оплати по платіжках.

Тетяна, яка живе у передмісті Парижа, будувала свій будинок ще тоді, коли місцева влада виділяла кошти на екологічні ініціативи, зокрема, на встановлення сонячних панелей. Спочатку держава заплатила половину вартості на встановлення сонячних батарей, а тепер ще й дозволяє заробляти на виробленій електриці.

Як заробляти на сонячній енергії?

В Україні кількість сонячної енергії теж зростає. За офіційними даними, більше ніж 6 тисяч сімей встановили сонячні панелі. Це дозволяє не тільки заощаджувати, але й заробляти. Адже надлишок можна продавати державі за спеціальними тарифами.

Чому французи рахують кожен використаний кіловат?

Французи та гості країни точно знають, кожен кіловат – на вагу золота.

«Я завжди рахую. Було навіть таке, що кожний кіловат знала: скільки у мене забирає праска, бойлер. Раніше в Україні я цього не рахувала», – розповіла Наталя Прокопович, яка живе у Парижі.

І це дуже корисна звичка, яка не завадила б і українцям. І головне – зрозуміти, що європейці економлять на комунальних послугах не тільки, щоб копійчину зберегти, а щоб і про довкілля подбати.

У французів немає центрального опалення!

Вони слідкують за температурою в оселі самостійно. Середня температура у помешканнях рідко піднімається вище 19 градусів. Звичайно, ніхто не забороняє накрутити 30. От тільки платіжки потім не порадують.

В Україні ж у багатьох квартирах температура приміщення взимку теж не висока. От тільки не з власної волі. За нас це вирішили постачальники, які часто не можуть прогріти наші оселі чи то через старе обладнання та зношені труби, чи то через відсутність теплозбереження будинків. А от платити доводиться по повній. Заощаджувати на опаленні в Україні можуть здебільшого власники осель у новобудовах.

У Франції комунальні найдорожчі з-поміж інших країн ЄС

Саме тому французи не залишать кран відкритим, а світло увімкненим. Середньостатистична родина у Парижі витрачає близько 3200 євро на рік на оплату комуналки. Сюди входить: плата за утримання будинку та прибудинкової території. І навіть попри високі тарифи – боржників у Франції майже немає.

Адже згідно із законом, за несплачену комуналку можуть покарати – не випустити за кордон.

А от в Україні – боржників достатньо. Загальний борг складає понад 16 мільярдів гривень за газ, 11 мільярдів за гарячу і 1 мільярд за холодну воду. З травня цього року уряд запроваджує штрафні санкції за непогашені борги. Тепер боржники платитимуть пеню – одна десята відсотка за кожен день прострочки. Ми економимо, але не так як французи. Нам треба почати вимикати воду, коли чистимо зуби та регулювати температуру приміщення взимку. Тоді ми станемо жити по-європейські.

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