Зірки телеекрану вітають прекрасних жінок з 8 березня

Вітання з 8 Березня від зірок телеекрану – ведучих і журналістів програми Ранок у Великому Місті на ICTV. Антон Равицький, Павло Казарін, Юрій Мацарський, Олексій Кобзар і Тарас Шако привітали жінок Міжнародним жіночим днем і розповіли, як ставляться до цього свята.

Антон Равицький, ведучий – вітання з 8 Березня

Я хочу подякувати сильним, розумним, сміливим та добрим дівчатам, жінкам, бабусям. За той всесвіт, що вони створюють, за ті виклики, які приймають і перемагають.

Це нелегкий світ, нелегка дорога і сподіваюсь, що їм вистачить наснаги втілити усі свої мрії. Ви зможете, бо ви цього варті, і ця дата – пам’ять про всі перемоги, що ви вже отримали. Тож вперед, дівоча сила 🙂

Павло Казарін, ведучий – вітання з 8 Березня

Восьме березня – це прекрасний привід подумати про те, що не потрібно шукати причину, щоб зробити подарунок тим, кого ми любимо.

І що зовсім не потрібно чекати на певну дату, щоб сказати найважливіші слова тим, хто поруч. А ще важливо міряти це свято не своїм до нього ставленням, а ставленням тих, кого ви хочете привітати в цей день. І якщо ваші близькі чекають від вас уваги і турботи в восьмий день весни особливо сильно – не варто їх розчаровувати 🙂

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Юрій Мацарський, політичний оглядач – вітання з 8 Березня

8 березня – це не просто черговий святковий день, не просто привід випити шампанського і всістися ввечері перед урочистим концертом по ТБ.

8 березня – це, перш за все, день-нагадування про необхідність в боротьбі домагатися рівних прав і можливостей для всіх.

Сенс цього дня, його реальне наповнення було вкрадено більшовиками і підмінено нешкідливими цукерками і мімозами. Але не вони – головний символ цього дня, а боротьба, важка щоденна боротьба з нерівністю і підлеглим становищем.

Тому в цей день доречніше за все не компліменти роздаровувати, а повторювати раз за разом слова Кобзаря: “Борітеся – поборете”.

Тарас Шако, журналіст – вітання з 8 Березня

Абсолютно всім глядачкам «Ранку у Великому місті» зичу від щирого серця ось чого: «Борітеся – поборете!», «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь!» і, звісно ж, «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Зі святом!

Олексій Кобзар, журналіст – вітання з 8 Березня

Любі наші телеглядачки! Від щирого серця хотілося б привітати вас з Вашим святом, святом Весни та Краси! Побажання будуть прості!

Бажаю Вам гарної пам’яті, для того, щоб ви надовго запам’ятали: ми (чоловіки) без Вас (жінок) не мали б навіть десятої частини того, що маємо зараз!

Ну, і стандартне і звичне вже побажання від мене – побільше подорожей!

Спілкувалася Аліна Воронкова

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