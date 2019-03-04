Що подарувати коханій на 8 березня?

До свят треба готуватися заздалегідь. Особливо, коли мова йде про 8 березня. І хоч його намагаються відмінити, проте жінки навряд чи дозволять про себе забути. Отож, чим здивувати кохану в Міжнародний жіночий день? Приготуйте записнички. Адже варіантів буде багато.

І ось, дорогі чоловіки, 3 головні правила, які варто враховувати при виборі подарунка.

Дізнайтеся, що вона любить. Розраховуйте на свій бюджет. Головний атрибут свята – квіти. Без них нікуди.

Запам’ятайте! Чоловіки «міряються» автівками, а жінки оберемком квітів.

ТОП подарунків до 8 березня

1. Спа-процедури для тіла. Яка жінка відмовиться від такої насолоди?! Ви можете обрати коханій ніжний масаж, шоколадне обгортування або ж комплекс. Нехай вона сама обирає, з чого почати.

2. Квитки на концерт. Можливо, вона давно мріє сходити на концерт свого кумира і вже не раз вам про нього говорила. І от вам прекрасна нагода, щоб потішити кохану.

3. Парк розваг. Якщо ваша красуня любить драйв, то поведіть її на картинг. І їй весело буде, і самі розважитесь.

4. Фотосесія. Тут уже вибір за вами. Для прикладу, фотосесія у стилі Love Story. Проявіть свою ніжність і покажіть, що як не крути – поруч будете ви.

5. Подорож. Чому б не відпочити удвох? Якщо вона любить гори – поїдьте у Карпати. Якщо море, тоді підійде класичний Єгипет. Адже в Одесу ще рано, самі знаєте. На море, звичайно, приємно дивитися, але іноді хочеться ще й похлюпатись.

6. Влаштуйте кіновечір. У кінотеатрах точно будуть романтичні комедії, а як ні, то і вдома можна подивитись. Головне не так, як ви звикли. Додайте у вечір трішки романтики.

7. Романтична вечеря. Кожна жінка хоче стати героїнею того самого фільму, де їй влаштовують вечерю при свічках.

8. Спідня білизна. Цей подарунок оберіть, якщо ви точно знаєте розмір своєї коханої. Бо раптом прогадаєте, то повернути у магазин буде складно.

9. Прикраси. Срібло, золото, прикраси з натурального каміння чи просто те, що у її стилі. Сережки, браслети, каблучка. Хоча з останнім будьте обережні, раптом вона подумає, що ви їй пропозицію зібрались робити?!

10. Ласощі. Ви ж точно знаєте її улюблену їжу. Цукерки або ж набір гамбургерів з McDonalds 🙂

11. Подарунковий сертифікат. Знаєте її улюблений магазин, але не знаєте, що обрати, аби їй сподобалось? Подаруйте сертифікат.

12. Аксесуари. Можна обрати сумку, окуляри, шовковий шарф, рюкзак або ж класну термочашку. Чашка – це не аксесуар, звичайно, проте може стати у нагоді.

А насправді головне – це увага. Адже ви можете подарувати мегадорогі подарунки, але якщо поруч вас не буде, то навряд чи ваша кохана буде щасливою. Цінуйте і оберігайте тих, кого так сильно любите.

Алла Гичка

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