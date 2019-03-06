Найкращі привітання з 8 Березня у віршах і прозі

Отримувати вітання з 8 Березня приємно кожній представниці прекрасної статі. І дуже важливо, щоб слова були сонячними й теплими.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі короткі вітання з 8 Березня, які сподобаються будь-якій жінці.
Привітання з 8 Березня у віршах
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло Восьмое марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра.
***
Грошей, кохання і квартири,
Щоб усі тебе любили,
Не хворіти, не кричати
А тільки кохати та кохати!!! З 8 березня!
***
С теплом! С надеждами! С мимозами!
С прекрасным праздником весны!
Пускай глаза сияют звездами
И вечно будут влюблены!
Привітання з 8 Березня у прозі
З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих. Щастя тобі, благополуччя і гармонії. Бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в твоєму домі завжди було затишно і тепло. Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!
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С женским днем! С началом новой жизни! Пусть весна прогонит проблемы, а солнышко поднимет настроение, наполнив окружающий мир нежностью и красотой!
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У найніжніше і весняне свято 8 березня бажаю тобі 8 жіночих та дуже необхідних речей: миру в сім’ї, здоров’я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках!
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Пусть сегодня все мужчины восторгаются твоим очарованием, а весна подарит яркие эмоции и приятные открытия!
Вітання коханій
Люблю тебе і в лютому, і в вересні,
Люблю тебе веселу і сумну,
А щоб потішити, то на початку березня
Несу прекрасну квітку весняну.
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З 8 березня! Ти найчарівніша і дивовижна жінка у світі! Твоя посмішка щораз обпікає моє серце, а ніжний погляд гріє душу. Бажаю тобі лише одного — завжди бути щасливою і ніколи не сумувати!
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Вітання мамі
8 березня я поспішаю привітати головну жінку у моєму житті – милу, улюблену маму! Немає нікого на всьому білому світі гарніше тебе і добріше! Мені хочеться завжди обіймати тебе і бути поруч! Знай, я завжди з тобою і дуже-дуже тебе люблю! Живи довго, будь щаслива!
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Вітання бабусі
Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло Восьмое марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати коханій на 8 березня
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