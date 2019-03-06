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ICTV / Ранок / Найкращі привітання з 8 Березня у віршах і прозі / 06.03.2019 16:02

Найкращі привітання з 8 Березня у віршах і прозі

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Отримувати вітання з 8 Березня приємно кожній представниці прекрасної статі. І дуже важливо, щоб слова були сонячними й теплими.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі короткі вітання з 8 Березня, які сподобаються будь-якій жінці.

Привітання з 8 Березня у віршах

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Подснежники склонились пред тобою,

Сегодня ведь пришло Восьмое марта.

Тебе желаю жить всегда с любовью,

И быть красивой словно Клеопатра.

***

8 марта открытка

 

Грошей, кохання і квартири,

Щоб усі тебе любили,

Не хворіти, не кричати

А тільки кохати та кохати!!! З 8 березня!

***

С теплом! С надеждами! С мимозами!

С прекрасным праздником весны!

Пускай глаза сияют звездами

И вечно будут влюблены!

красивая открытка на 8 марта

 

Привітання з 8 Березня у прозі

З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих. Щастя тобі, благополуччя і гармонії. Бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в твоєму домі завжди було затишно і тепло. Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!

***

С женским днем! С началом новой жизни! Пусть весна прогонит проблемы, а солнышко поднимет настроение, наполнив окружающий мир нежностью и красотой!

***

У найніжніше і весняне свято 8 березня бажаю тобі 8 жіночих та дуже необхідних речей: миру в сім’ї, здоров’я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках!

***

Пусть сегодня все мужчины восторгаются твоим очарованием, а весна подарит яркие эмоции и приятные открытия!

привітання з 8 березня

 

Вітання коханій

Люблю тебе і в лютому, і в вересні,

Люблю тебе веселу і сумну,

А щоб потішити, то на початку березня

Несу прекрасну квітку весняну.

***

открытка с 8 марта

З 8 березня! Ти найчарівніша і дивовижна жінка у світі! Твоя посмішка щораз обпікає моє серце, а ніжний погляд гріє душу. Бажаю тобі лише одного — завжди бути щасливою і ніколи не сумувати!

***

Вітання мамі

8 березня я поспішаю привітати головну жінку у моєму житті – милу, улюблену маму! Немає нікого на всьому білому світі гарніше тебе і добріше! Мені хочеться завжди обіймати тебе і бути поруч! Знай, я завжди з тобою і дуже-дуже тебе люблю! Живи довго, будь щаслива!

***

открытка 8 марта

Вітання бабусі

Подснежники склонились пред тобою,

Сегодня ведь пришло Восьмое марта.

Тебе желаю жить всегда с любовью,

И быть красивой словно Клеопатра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати коханій на 8 березня

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Теги: 8 Березня, привітання
06.03.2019 16:02
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