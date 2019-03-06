Чому антибіотики не можна приймати під час застуди?

Бактерії, які є збудниками небезпечних інфекційних захворювань, стають дедалі стійкішими до ліків. Люди прискорюють цей процес, використовуючи антибіотики не за призначенням. Як наслідок, коли людина дійсно потребуватиме допомоги, антибіотики можуть перестати діяти. А отже, ми можемо залишитися зі смертельними хворобами сам на сам. Як цього не допустити?

Як з’явилися антибіотики?

Шотландський хімік-бактеріолог Александр Флемінг винайшов найперший антибіотик пеніцилін у 1928 році. Під час дослідів він виявив, що деякі види бактерій уживаються з пліснявою, а інші – перешкоджають їхньому росту. Серед останніх були стрептококи та стафілококи. Відкриття пеніциліну дозволило врятувати життя мільйонам людей. За що у 1945 році Флемінг отримав Нобелівську премію. Нині нараховується більше ста видів антибіотиків. Одні з них вбивають бактерії, інші блокують ріст, а організм позбувається їх сам. Проте, у них є і слабкий бік. Бактерії стають стійкими до антибіотиків, це називається резистентністю. Про це попереджав і сам Флемінг.

Антибіотики не можна приймати під час застуди



Вчений передрікав, мовляв, настане час, коли пеніцилін можна буде купити у аптеках безперешкодно. Але через неправильне використання його дієвість буде знижуватися. Так і вийшло. Всесвітня організація охорони здоров’я внесла стійкість бактерій до антибіотиків до однієї із загроз для здоров’я людства, безпеки і розвитку.

Опитування ВООЗ показало: 64% осіб лікували антибіотиками застуду та грип. Але це неприпустимо! У жодному разі не можна приймати антибіотики при вірусних захворюваннях чи для профілактики.

Лікувати пневмонію, туберкульоз, гонорею і сальмонельоз стає дедалі важче. Бо бактерії пристосовуються до антибіотиків.

Ще одна причина, яка впливає на стійкість бактерії до ліків – це неправильне дозування. Коли пацієнт відчув передчасне полегшення та не завершив курс лікування або вживав більше ліків за норму. І навіть, якщо ви ніколи їх не вживали, вони все одно можуть опинитися у вашому організмі. Чому? Деякі фермери вколюють їх тваринам і птахам, аби прискорити ріст і захистити від хвороб. Тому в організм тих, хто вживає м’ясо, антибіотики потрапляють під час прийому їжі.

Антибіотик повинен призначати лише лікар, і винятково при бактеріальних інфекціях. Не вимагайте у медичного працівника рецепт, якщо у ньому немає необхідності. Та не давайте антибіотики зі своєї аптечки іншим.

Дотримуйтеся інструкції для застосування. Слідкуйте за особистою гігієною, особливо під час приготування їжі. Уникайте контакту з хворими, робіть щеплення та практикуєте захищений секс. Усе це, як стверджує Всесвітня організація охорони здоров’я, запобігає поширенню стійкості бактерій до антибіотиків.

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