Як видалити особисті дані з Інтернету?

Активні користувачі соцмереж залишають на своїх сторінках безліч інформації. Наприклад, фото, відео та дописи. Яким може стати їх здивування, коли, наприклад, їхні світлини з’являються на небажаних інформаційних ресурсах.

Що робити, якщо хтось використав інформацію про вас без вашого дозволу? Поширена ситуація: фото з вашої сторінки у Фейсбуку опублікували на інформаційному сайті без вашого дозволу. Але щоб його видалити, не потрібно звертатися до послуг хакерів. Це можна здійснити у законний спосіб.

Спосіб 1: звернутися до власника сайту

Потрібно розуміти, що видаляється тільки той контент, який розміщений неправомірно або який порушує будь-який з міжнародних законів і норм. Наприклад, Google реагує на повідомлення у рамках закону США “Про авторське право в цифрову епоху”, який має назву DMCA. Перш за все, експерти радять звернутися через форму скарги напряму до власника сайту, реєстратора доменного імені або хостинг-провайдера, тобто компаній, які надають доступ в Інтернет та реєструють адреси сторінок. Проте, відповідь на скаргу залежатиме від юрисдикції сайту, наголошує експерт з інформаційної безпеки Микита Книш.

«Досить часто власники сайту відмовляють у видаленні контенту, який використовувався без відома його автора, посилаючись на локальні закони країни. Наприклад, закон DMCA не діє в ряді арабських країн. Тому власники сайтів, які регулярно порушують правову політику, розміщують сайти у реєстраторів в ісламських державах, які не реагують на подібні скарги»,– говорить експерт з інформаційної безпеки Микита Книш.

Книш наголошує, зазвичай великі та впливові сайти одразу реагують на скарги, тому що переживають за свою репутацію. Бо їх можуть виключити з пошукової видачі, що може призвести до відтоку відвідувачів, і як наслідок фінансових втрат.

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Спосіб 2: прибрати сайт з пошукової видачі

Якщо вашу особисту інформацію розмістили на дошках оголошень або на сайтах, які не мають форму зворотного зв’язку – експерти радять прибрати цей сайт по ключовому запиту у пошуковиках. Наприклад, у Google. Для цього потрібно заповнити відповідну форму.

«Ви повинні бути власником цього контенту, власником авторського права на цей контент або мати документи, що підтверджують особу. Якщо, наприклад, опубліковано техпаспорт на машину з вашим ім’ям, це є підставою для видалення цих даних з результатів пошукової видачі», – пояснює Микита Книш.

Спосіб 3: звернутися до суду

Якщо не вдалося видали інформацію через форми скарг, потрібно звертатися до суду. Якщо суддя зобов’язав видалити якийсь контент, провайдер обов’язково це виконає.

З появою соціальних мереж люди отримали можливість спілкуватися з великою кількістю людей без кордонів. Проте, не варто заради лайків виставляти на показ усю інформацію про себе. Пам’ятайте, все, що потрапляє в мережу, залишається там назавжди.

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