Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні

Подорожі за кордон – це, безумовно, дуже цікаво. Але не варто забувати, що й в Україні є що подивися. Причому, не тільки влітку. Ранок у Великому Місті підібрав для вас ТОП напрямків з Києва, куди можна поїхати на вихідних у будь-яку пору року.
Куди поїхати: Берегово, Закарпатська область
Що відвідати: Термальні басейни
Берегово – ідеальний напрямок любителів пляжного відпочинку J Тут навіть взимку можна поплавати в термальних басейнах під відкритим небом. Тільки уявіть: навколо сніг і зимові пейзажі, а вам у басейні – тепло і приємно. Адже температура в них цілорічно складає 35-36 градусів.
До речі, вода з берегівських термальних джерел – цілюща. Вона багата на мінерали та мікроелементи, завдяки яким – сприяє лікуванню ендокринних і серцево-судинних хвороб. Та допомагає заспокоїти розхитані нерви 🙂
Куди поїхати: Канів, Черкаська область
Що відвідати: Музей Тараса Шевченка
Якщо ви любите творчість Тараса Шевченка – обов’язково відвідайте Канів. Адже саме в цьому місті похований видатний поет і художник. Тож не дивно, що головна гордість міста – Шевченківський національний заповідник.
Тут на мальовничій Чернечій горі примостилися Пам’ятник, могила та музей видатного письменника. В експозиції основного музею можна побачити аж 20 тисяч пов’язаних із Шевченком експонатів. Серед них – і особисті речі, і рукописи творів, і перші видання Кобзаря, і автопортрети…
Окрім, власне, музею є на території заповідника унікальна Тарасова світлиця. Це перший в Україні етнографічний музей, присвячений Шевченку. Його створив незабаром після смерті митця, у 1884 році, троюрідний брат Кобзаря Варфоломій Шевченко.
Одним словом, подивитись тут точно є на що. Особливо для тих, хто цікавиться літературою та історією України.
Куди поїхати: Опішня, Полтавська область
Що відвідати: Музей гончарства
Селише Опішня, що на Полтавщині, називають столицею українського гончарства. І не дарма. Адже цим ремеслом тут займаються (не повірите!) аж три тисячі років!
В Опішні працює найбільший в Україні музей гончарства. І, що цікаво, тут можна не тільки дізнатися історію української кераміки, а й своїми руками створити вазу або глечик. Тож якщо хочете відчути на дотик м’яку й податливу глину – вам точно сюди.
Аліна Воронкова
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