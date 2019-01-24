На віденських світлофорах зображені одностатеві закохані пари

Австрія – одна з найрозвинутіших країн Європи. Сьогодні ми зможемо дізнатися про неї більше, завдяки нашій землячці Ірині, яка переїхала до Відня 8 років тому. Сьогодні Ірина розповіла про місцевий громадський транспорт, який вразив її не менше, ніж краса та культура австрійської столиці.

Більш пунктуального метрополітену, ніж віденський ще треба пошукати, зізнається українка. Крім того, місцева влада переймається не лише тим, щоб всі на роботу встигали, а і щоб у вихідні після відпочинку було чим дістатися додому.

«Спеціально для любителів нічного життя в п’ятницю, в суботу і в свята метро працює всю ніч», – розповідає дівчина.

З наземним столичним транспортом теж усе добре. Трамваї і автобуси майже ніколи не запізнюються, а якщо подібне і трапляється пасажири точно знають на скільки. Адже на кожній зупинці є табло, яке показує, коли саме прийде транспорт.

Також, як і українці, австрійці користуються спеціальним мобільним додатком, через який можна прослідкувати, де їде і коли буде трамвай. До речі, двері у віденському транспорті не відкриваються автоматично. Щоб потрапити всередину, треба натиснути спеціальну кнопку.

Щоб проїхатися в будь-якому з віденських транспортів треба купити квиток в спеціальному автоматі, і на трамваї, і на автобуси, і на метро діють однакові квитки. До речі, зайцем проїхатися в австрійському транспорті простіше простого, в метро немає пропускної системи, а в трамваях і автобусах кондукторів. На добропорядність пасажирів перевіряють контролери, які не такі вже і часті гості в віденському транспорті.

«Австрія – це країна, яка довіряє своїм громадянам. Якщо ти заходиш в метро, будь добрий – купи квиток. Можна, звичайно, зайти і без квитка, але якщо тебе зловить контролер –доведеться заплатити штраф 120 євро. Але контролери ходять не так вже й часто, це може бути раз на місяць або раз на два місяці, коротше як пощастить», – ділиться враженнями Ірина.

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Австрія, як і більшість європейських країн толерантно ставиться до нетрадиційних пар. В цьому немає нічого дивного. Дивно те, що навіть переходячи дорогу австрійці повинні пам’ятати, що кохання буває різним. Чи не на кожному світлофорі зображені одностатеві пари.

«Австрія взагалі дуже лояльна країна. Тут вітаються також одностатеві шлюби. І ми можемо це побачити на світлофорах, де стоїть дівчинка з дівчинкою або хлопчик з хлопчиком. І лише іноді трапляється дівчинка з хлопчиком», – розповіла українка.

Така вона Австрія, країна для якої немає межі досконалості. І, можливо, така кількість толерантних світлофорів – це трохи перебір, але ж в іншому, здається, все роблять правильно.

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