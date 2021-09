Які помилки Росії йдуть на користь Україні? Думка Павла Казаріна

Павло Казарін про те, як Україні перемогти у війні.

Як Україні перемогти у війні?

Правильна відповідь: самій – ніяк. Навіть у інформаційній.

Російське держмовлення готує контент двадцятьма з гаком мовами: для Європи, Азії та обох Америк.

Загальний бюджет перевищує мільярд доларів.

Війна Росії проти нашої держави триває вже восьмий рік поспіль.

За цей час Москва припустилася помилок, які пішли на користь Україні.

Які саме помилки і чому вони нам на руку?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

