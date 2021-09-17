Video: Які помилки Росії йдуть на користь Україні? Думка Павла Казаріна
Павло Казарін про те, як Україні перемогти у війні.
Як Україні перемогти у війні?
Правильна відповідь: самій – ніяк. Навіть у інформаційній.
Російське держмовлення готує контент двадцятьма з гаком мовами: для Європи, Азії та обох Америк.
Загальний бюджет перевищує мільярд доларів.
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Війна Росії проти нашої держави триває вже восьмий рік поспіль.
За цей час Москва припустилася помилок, які пішли на користь Україні.
Які саме помилки і чому вони нам на руку?
Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Путін забирає майбутнє у дітей окупації.
Фото: Unsplash
Які помилки Росії йдуть на користь Україні? Думка Павла Казаріна