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Video: За бездротовими пилосмоками майбутнє? У чому їх перевага і який вибрати

Що треба знати про бездротові пилосмоки. Наша журналістка Валерія Мартинова — у пошуках ідеального пилосмоку. Окрім красивого дизайну, для неї важливі комфорт, час роботи пристрою на одному заряді та його здатність впоратися з різними видами сміття на різних поверхнях. Тому вона і цукор на підогу розсипала, і сочевицю — по кутках, і манку — під ліжко. З такими випробуваннями мав впоратися інноваційний бездротовий пилосмок. [read_more_news] Чи пройшов він тест? І як часто доведеться підзаряджати бездротовий пристрій? Дивіться у нашому сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати ідеальний пилосмок. Фото: depositphotos

За бездротовими пилосмоками майбутнє? У чому їх перевага і який вибрати
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Що треба знати про бездротові пилосмоки.

Наша журналістка Валерія Мартинова — у пошуках ідеального пилосмоку.

Окрім красивого дизайну, для неї важливі комфорт, час роботи пристрою на одному заряді та його здатність впоратися з різними видами сміття на різних поверхнях.

Тому вона і цукор на підогу розсипала, і сочевицю — по кутках, і манку — під ліжко.

З такими випробуваннями мав впоратися інноваційний бездротовий пилосмок.

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Чи пройшов він тест?

І як часто доведеться підзаряджати бездротовий пристрій?

Дивіться у нашому сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати ідеальний пилосмок.

Фото: depositphotos

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ICTV / Ранок / За бездротовими пилосмоками майбутнє? У чому їх перевага і який вибрати / 19.10.2021 15:05
19.10.2021 15:05

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