За бездротовими пилосмоками майбутнє? У чому їх перевага і який вибрати

Що треба знати про бездротові пилосмоки.

Наша журналістка Валерія Мартинова — у пошуках ідеального пилосмоку.

Окрім красивого дизайну, для неї важливі комфорт, час роботи пристрою на одному заряді та його здатність впоратися з різними видами сміття на різних поверхнях.

Тому вона і цукор на підогу розсипала, і сочевицю — по кутках, і манку — під ліжко.

З такими випробуваннями мав впоратися інноваційний бездротовий пилосмок.

Чи пройшов він тест?

І як часто доведеться підзаряджати бездротовий пристрій?

