УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Чи можна завагітніти від води в басейні? Гінеколог відповів на найбільш поширені питання

Вони не просто лікують, а стоять на сторожі жіночого здоров'я. Так, мова сьогодні піде про гінекологів. Ми поспілкувалися з представником цієї професії — досвідченим акушером-гінекологом, доктором медичних наук Віктором Ошовським. Він відповів на найбільш поширені питання жінок, а також поділився секретами своєї роботи. [read_more_news] Яке найпоширеніше захворювання у жінок? Чи можна завагітніти під час вагітності? Як професія впливає на його сексуальне життя? І що робити жінкам, які соромляться відвідувати гінеколога? Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики "Професії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії візажиста. Фото: dr.oshovskyy, Pixabay

Чи можна завагітніти від води в басейні? Гінеколог відповів на найбільш поширені питання
0 Коментувати

Вони не просто лікують, а стоять на сторожі жіночого здоров’я.

Так, мова сьогодні піде про гінекологів.

Ми поспілкувалися з представником цієї професії — досвідченим акушером-гінекологом, доктором медичних наук Віктором Ошовським.

Він відповів на найбільш поширені питання жінок, а також поділився секретами своєї роботи.

Також по темі: Перукар про секрети професії і головні помилки новачків Зливає додому алкоголь? Бармен розповів про тонкощі професії Стрибнути з парашутом заради вдалого кадру: фотограф про секрети професії

Яке найпоширеніше захворювання у жінок?

Чи можна завагітніти під час вагітності?

Як професія впливає на його сексуальне життя?

І що робити жінкам, які соромляться відвідувати гінеколога?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії візажиста.

Фото: dr.oshovskyy, Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Чи можна завагітніти від води в басейні? Гінеколог відповів на найбільш поширені питання / 24.10.2021 10:00
24.10.2021 10:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь