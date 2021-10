Чи можна завагітніти від води в басейні? Гінеколог відповів на найбільш поширені питання

Вони не просто лікують, а стоять на сторожі жіночого здоров’я.

Так, мова сьогодні піде про гінекологів.

Ми поспілкувалися з представником цієї професії — досвідченим акушером-гінекологом, доктором медичних наук Віктором Ошовським.

Він відповів на найбільш поширені питання жінок, а також поділився секретами своєї роботи.

Яке найпоширеніше захворювання у жінок?

Чи можна завагітніти під час вагітності?

Як професія впливає на його сексуальне життя?

І що робити жінкам, які соромляться відвідувати гінеколога?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики “Професії”.

Фото: dr.oshovskyy, Pixabay

