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Video: Як вибрати бездротовий пилосос? Експерт розвіяв популярні міфи

Спростування міфів про бездротові пилосмоки. Останні декілька тижнів журналістка Ранку у Великому Місті Валерія Мартинова розбиралася з основними характеристиками пилососів та експерементувала з прибиранням різного типу сміття на різних поверхнях. Але міфи про бездротові пилосмоки все ще живуть, тож і знайомі питаннями її закидають. Саме тому вона вирішила раз і назавжди розібратися із цими чутками. [read_more_news] Розвіяти міфи допоміг експерт із побутової техніки. Він розповів: Чи є сила всмоктування показником ефективності для акумуляторного пилосмока? Невже мийна функція — це просто маркетинговий хід? А заряду стіка не вистачить на прибирання всієї оселі? Які ще існують міфи про бездротові пилососи та чи варті вони нашої уваги? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали більше про бездротові пилосмоки.

Як вибрати бездротовий пилосос? Експерт розвіяв популярні міфи
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Спростування міфів про бездротові пилосмоки.

Останні декілька тижнів журналістка Ранку у Великому Місті Валерія Мартинова розбиралася з основними характеристиками пилососів та експерементувала з прибиранням різного типу сміття на різних поверхнях.

Але міфи про бездротові пилосмоки все ще живуть, тож і знайомі питаннями її закидають.

Саме тому вона вирішила раз і назавжди розібратися із цими чутками.

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Розвіяти міфи допоміг експерт із побутової техніки.

Він розповів:

Чи є сила всмоктування показником ефективності для акумуляторного пилосмока?

Невже мийна функція — це просто маркетинговий хід?

А заряду стіка не вистачить на прибирання всієї оселі?

Які ще існують міфи про бездротові пилососи та чи варті вони нашої уваги?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали більше про бездротові пилосмоки.

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ICTV / Ранок / Як вибрати бездротовий пилосос? Експерт розвіяв популярні міфи / 02.11.2021 14:20
02.11.2021 14:20

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