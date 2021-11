Як вибрати бездротовий пилосос? Експерт розвіяв популярні міфи

Спростування міфів про бездротові пилосмоки.

Останні декілька тижнів журналістка Ранку у Великому Місті Валерія Мартинова розбиралася з основними характеристиками пилососів та експерементувала з прибиранням різного типу сміття на різних поверхнях.

Але міфи про бездротові пилосмоки все ще живуть, тож і знайомі питаннями її закидають.

Саме тому вона вирішила раз і назавжди розібратися із цими чутками.

Розвіяти міфи допоміг експерт із побутової техніки.

Він розповів:

Чи є сила всмоктування показником ефективності для акумуляторного пилосмока?

Невже мийна функція — це просто маркетинговий хід?

А заряду стіка не вистачить на прибирання всієї оселі?

Які ще існують міфи про бездротові пилососи та чи варті вони нашої уваги?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали більше про бездротові пилосмоки.

