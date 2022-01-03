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Video: Як швидко схуднути без шкоди для здоров’я? Фітнес-тренерка відповіла на поширені запитання

Вони не просто дають комплекс вправ, а й змінюють людей ззовні та зсередини! Так, мова сьогодні піде про фітнес-тренерів. Ми поспілкувалися з представницею цієї професії — досвідченою тренеркою Світланою Гризіловою. Вона відповіла на найбільш поширені питання жінок, а також поділилася секретами своєї роботи. [read_more_news] Як змусити себе займатися спортом? Чи можливо швидко схуднути без шкоди здоров'ю? Скільки часу потрібно, щоб нарешті здобути тіло мрії? А також — чи багато заробляє фітнес-тренер. Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики "Професії". Нагадаємо, раніше на поширені запитання відповідав гінеколог. Фото: Pexels

Як швидко схуднути без шкоди для здоров’я? Фітнес-тренерка відповіла на поширені запитання
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Вони не просто дають комплекс вправ, а й змінюють людей ззовні та зсередини!

Так, мова сьогодні піде про фітнес-тренерів.

Ми поспілкувалися з представницею цієї професії — досвідченою тренеркою Світланою Гризіловою.

Вона відповіла на найбільш поширені питання жінок, а також поділилася секретами своєї роботи.

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Як змусити себе займатися спортом?

Чи можливо швидко схуднути без шкоди здоров’ю?

Скільки часу потрібно, щоб нарешті здобути тіло мрії?

А також — чи багато заробляє фітнес-тренер.

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики “Професії”.

Нагадаємо, раніше на поширені запитання відповідав гінеколог.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Як швидко схуднути без шкоди для здоров’я? Фітнес-тренерка відповіла на поширені запитання / 03.01.2022 17:00
03.01.2022 17:00

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