Як швидко схуднути без шкоди для здоров’я? Фітнес-тренерка відповіла на поширені запитання

Вони не просто дають комплекс вправ, а й змінюють людей ззовні та зсередини!

Так, мова сьогодні піде про фітнес-тренерів.

Ми поспілкувалися з представницею цієї професії — досвідченою тренеркою Світланою Гризіловою.

Вона відповіла на найбільш поширені питання жінок, а також поділилася секретами своєї роботи.

Як змусити себе займатися спортом?

Чи можливо швидко схуднути без шкоди здоров’ю?

Скільки часу потрібно, щоб нарешті здобути тіло мрії?

А також — чи багато заробляє фітнес-тренер.

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики “Професії”.

